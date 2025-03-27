Валюты / LXEH
LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares
2.52 USD 0.02 (0.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXEH за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.44, а максимальная — 2.69.
Следите за динамикой Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LXEH
Дневной диапазон
2.44 2.69
Годовой диапазон
1.12 50.09
- Предыдущее закрытие
- 2.54
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.44
- High
- 2.69
- Объем
- 1.451 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 26.63%
- 6-месячное изменение
- -87.93%
- Годовое изменение
- -33.51%
