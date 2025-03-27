クォートセクション
LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares

2.52 USD 0.09 (3.70%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LXEHの今日の為替レートは、3.70%変化しました。日中、通貨は1あたり2.23の安値と2.57の高値で取引されました。

Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.23 2.57
1年のレンジ
1.12 50.09
以前の終値
2.43
始値
2.43
買値
2.52
買値
2.82
安値
2.23
高値
2.57
出来高
1.434 K
1日の変化
3.70%
1ヶ月の変化
26.63%
6ヶ月の変化
-87.93%
1年の変化
-33.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K