LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares
2.82 USD 0.30 (11.90%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LXEH ha avuto una variazione del 11.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.51 e ad un massimo di 2.85.
Segui le dinamiche di Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LXEH News
Intervallo Giornaliero
2.51 2.85
Intervallo Annuale
1.12 50.09
- Chiusura Precedente
- 2.52
- Apertura
- 2.56
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Minimo
- 2.51
- Massimo
- 2.85
- Volume
- 1.597 K
- Variazione giornaliera
- 11.90%
- Variazione Mensile
- 41.71%
- Variazione Semestrale
- -86.49%
- Variazione Annuale
- -25.59%
21 settembre, domenica