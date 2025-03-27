Währungen / LXEH
LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares
2.58 USD 0.06 (2.38%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXEH hat sich für heute um 2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.51 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LXEH News
Tagesspanne
2.51 2.63
Jahresspanne
1.12 50.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.52
- Eröffnung
- 2.56
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Tief
- 2.51
- Hoch
- 2.63
- Volumen
- 454
- Tagesänderung
- 2.38%
- Monatsänderung
- 29.65%
- 6-Monatsänderung
- -87.64%
- Jahresänderung
- -31.93%
