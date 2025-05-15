Devises / IHG
IHG: Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each
119.84 USD 1.66 (1.40%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IHG a changé de 1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.86 et à un maximum de 120.07.
Suivez la dynamique Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
118.86 120.07
Range Annuel
94.78 137.24
- Clôture Précédente
- 118.18
- Ouverture
- 119.25
- Bid
- 119.84
- Ask
- 120.14
- Plus Bas
- 118.86
- Plus Haut
- 120.07
- Volume
- 352
- Changement quotidien
- 1.40%
- Changement Mensuel
- 0.75%
- Changement à 6 Mois
- 10.26%
- Changement Annuel
- 8.33%
20 septembre, samedi