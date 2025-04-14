Валюты / IHG
IHG: Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each
120.49 USD 0.95 (0.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IHG за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.42, а максимальная — 120.60.
Следите за динамикой Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IHG
Дневной диапазон
119.42 120.60
Годовой диапазон
94.78 137.24
- Предыдущее закрытие
- 119.54
- Open
- 119.70
- Bid
- 120.49
- Ask
- 120.79
- Low
- 119.42
- High
- 120.60
- Объем
- 259
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 10.86%
- Годовое изменение
- 8.92%
