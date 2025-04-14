КотировкиРазделы
Валюты / IHG
Назад в Рынок акций США

IHG: Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each

120.49 USD 0.95 (0.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHG за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.42, а максимальная — 120.60.

Следите за динамикой Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IHG

Дневной диапазон
119.42 120.60
Годовой диапазон
94.78 137.24
Предыдущее закрытие
119.54
Open
119.70
Bid
120.49
Ask
120.79
Low
119.42
High
120.60
Объем
259
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
10.86%
Годовое изменение
8.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.