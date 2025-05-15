Dövizler / IHG
IHG: Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each
119.84 USD 1.66 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IHG fiyatı bugün 1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.86 ve Yüksek fiyatı olarak 120.07 aralığında işlem gördü.
Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
118.86 120.07
Yıllık aralık
94.78 137.24
- Önceki kapanış
- 118.18
- Açılış
- 119.25
- Satış
- 119.84
- Alış
- 120.14
- Düşük
- 118.86
- Yüksek
- 120.07
- Hacim
- 352
- Günlük değişim
- 1.40%
- Aylık değişim
- 0.75%
- 6 aylık değişim
- 10.26%
- Yıllık değişim
- 8.33%
21 Eylül, Pazar