IHG: Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each

119.84 USD 1.66 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IHG fiyatı bugün 1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.86 ve Yüksek fiyatı olarak 120.07 aralığında işlem gördü.

Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
118.86 120.07
Yıllık aralık
94.78 137.24
Önceki kapanış
118.18
Açılış
119.25
Satış
119.84
Alış
120.14
Düşük
118.86
Yüksek
120.07
Hacim
352
Günlük değişim
1.40%
Aylık değişim
0.75%
6 aylık değişim
10.26%
Yıllık değişim
8.33%
21 Eylül, Pazar