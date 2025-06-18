CotationsSections
HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

24.13 USD 0.96 (4.14%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HSDT a changé de 4.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.79 et à un maximum de 24.58.

Suivez la dynamique Helius Medical Technologies Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.79 24.58
Range Annuel
0.17 25.50
Clôture Précédente
23.17
Ouverture
23.73
Bid
24.13
Ask
24.43
Plus Bas
21.79
Plus Haut
24.58
Volume
1.360 K
Changement quotidien
4.14%
Changement Mensuel
317.47%
Changement à 6 Mois
5785.37%
Changement Annuel
4368.52%
