HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

24.13 USD 0.96 (4.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HSDT ha avuto una variazione del 4.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.79 e ad un massimo di 24.58.

Segui le dinamiche di Helius Medical Technologies Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.79 24.58
Intervallo Annuale
0.17 25.50
Chiusura Precedente
23.17
Apertura
23.73
Bid
24.13
Ask
24.43
Minimo
21.79
Massimo
24.58
Volume
1.360 K
Variazione giornaliera
4.14%
Variazione Mensile
317.47%
Variazione Semestrale
5785.37%
Variazione Annuale
4368.52%
21 settembre, domenica