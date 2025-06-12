Валюты / HSDT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A
22.33 USD 4.06 (22.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSDT за сегодня изменился на 22.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 24.20.
Следите за динамикой Helius Medical Technologies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HSDT
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,11%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- Акции Helius Medical взлетели на 220% после перехода к казначейской стратегии на базе SOL
- Helius Medical stock soars 220% after SOL-backed treasury pivot
- Inside Helius Medical's $500 Million Raise — And Its Solana Treasury Plans - Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- Helius raises $500 million to build Solana-focused treasury
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Tesla Shares Spike Higher - aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Helius Medical Technologies (HSDT) Stock Is Surging Today: What's Happening? - Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- Helius Medical stock soars after positive stroke therapy trial results
- Helius Medical regains compliance with Nasdaq equity listing rule
- Helius Medical regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Helius Medical Technologies, Sunrun And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), AirJoule Technologies (NASDAQ:AIRJ)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Helius Medical Technologies files updated $25 million at-the-market offering prospectus
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 30 to July 4) – Stay Invested - TipRanks.com
- Helius Medical announces 1-for-50 reverse stock split effective June 30
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- CignaHealth becomes fifth major payer to authorize PoNS device claim
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
Дневной диапазон
18.02 24.20
Годовой диапазон
0.17 24.49
- Предыдущее закрытие
- 18.27
- Open
- 18.64
- Bid
- 22.33
- Ask
- 22.63
- Low
- 18.02
- High
- 24.20
- Объем
- 3.333 K
- Дневное изменение
- 22.22%
- Месячное изменение
- 286.33%
- 6-месячное изменение
- 5346.34%
- Годовое изменение
- 4035.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.