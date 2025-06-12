КотировкиРазделы
Валюты / HSDT
Назад в Рынок акций США

HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

22.33 USD 4.06 (22.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HSDT за сегодня изменился на 22.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 24.20.

Следите за динамикой Helius Medical Technologies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HSDT

Дневной диапазон
18.02 24.20
Годовой диапазон
0.17 24.49
Предыдущее закрытие
18.27
Open
18.64
Bid
22.33
Ask
22.63
Low
18.02
High
24.20
Объем
3.333 K
Дневное изменение
22.22%
Месячное изменение
286.33%
6-месячное изменение
5346.34%
Годовое изменение
4035.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.