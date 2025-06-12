KurseKategorien
HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

22.07 USD 1.10 (4.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSDT hat sich für heute um -4.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.79 bis zu einem Hoch von 23.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Helius Medical Technologies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
21.79 23.92
Jahresspanne
0.17 25.50
Vorheriger Schlusskurs
23.17
Eröffnung
23.73
Bid
22.07
Ask
22.37
Tief
21.79
Hoch
23.92
Volumen
444
Tagesänderung
-4.75%
Monatsänderung
281.83%
6-Monatsänderung
5282.93%
Jahresänderung
3987.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K