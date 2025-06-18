Divisas / HSDT
HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A
22.75 USD 0.42 (1.88%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HSDT de hoy ha cambiado un 1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.46, mientras que el máximo ha alcanzado 23.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Helius Medical Technologies Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
20.46 23.83
Rango anual
0.17 24.49
- Cierres anteriores
- 22.33
- Open
- 20.98
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Low
- 20.46
- High
- 23.83
- Volumen
- 1.572 K
- Cambio diario
- 1.88%
- Cambio mensual
- 293.60%
- Cambio a 6 meses
- 5448.78%
- Cambio anual
- 4112.96%
