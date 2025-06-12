FiyatlarBölümler
Dövizler / HSDT
Geri dön - Hisse senetleri

HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

24.13 USD 0.96 (4.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HSDT fiyatı bugün 4.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.79 ve Yüksek fiyatı olarak 24.58 aralığında işlem gördü.

Helius Medical Technologies Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSDT haberleri

Günlük aralık
21.79 24.58
Yıllık aralık
0.17 25.50
Önceki kapanış
23.17
Açılış
23.73
Satış
24.13
Alış
24.43
Düşük
21.79
Yüksek
24.58
Hacim
1.360 K
Günlük değişim
4.14%
Aylık değişim
317.47%
6 aylık değişim
5785.37%
Yıllık değişim
4368.52%
21 Eylül, Pazar