HSDT: Helius Medical Technologies Inc - Class A

22.33 USD 4.06 (22.22%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

HSDT exchange rate has changed by 22.22% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 18.02 and at a high of 24.20.

Follow Helius Medical Technologies Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

HSDT News

Daily Range
18.02 24.20
Year Range
0.17 24.49
Previous Close
18.27
Open
18.64
Bid
22.33
Ask
22.63
Low
18.02
High
24.20
Volume
3.333 K
Daily Change
22.22%
Month Change
286.33%
6 Months Change
5346.34%
Year Change
4035.19%
