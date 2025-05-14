Devises / AMIX
AMIX: Autonomix Medical Inc
1.06 USD 0.01 (0.95%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMIX a changé de 0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.06 et à un maximum de 1.12.
Suivez la dynamique Autonomix Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMIX Nouvelles
- Autonomix Medical increases stock sale capacity under existing agreement
- Autonomix advances nerve-sensing catheter design for clinical trials
- Autonomix Medical, Inc. (AMIX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Autonomix Medical raises $2.5 million through warrant exercise deal
- Autonomix Medical stock gains after securing smart torquer patent
- Autonomix receives patent for smart torquer device in vascular procedures
- Autonomix Medical, Inc. Treats First Patient in Follow-On Market Expansion Phase (PoC 2) of Proof-of-Concept Human Clinical Study
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Autonomix receives US patent for nerve-sensing medical technology
- Autonomix set to expand cancer pain treatment trial
- Autonomix Medical, Inc. Granted Key U.S. Patent for Innovative Catheter-Based Platform Technology
- Autonomix CEO Brad Hauser to Present at Virtual Investor’s Closing Bell Event
Range quotidien
1.06 1.12
Range Annuel
0.96 17.44
- Clôture Précédente
- 1.05
- Ouverture
- 1.12
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Plus Bas
- 1.06
- Plus Haut
- 1.12
- Volume
- 244
- Changement quotidien
- 0.95%
- Changement Mensuel
- -3.64%
- Changement à 6 Mois
- -38.01%
- Changement Annuel
- -91.17%
20 septembre, samedi