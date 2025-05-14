Валюты / AMIX
AMIX: Autonomix Medical Inc
1.14 USD 0.02 (1.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMIX за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.10, а максимальная — 1.14.
Следите за динамикой Autonomix Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMIX
- Autonomix Medical increases stock sale capacity under existing agreement
- Autonomix advances nerve-sensing catheter design for clinical trials
- Autonomix Medical, Inc. (AMIX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Autonomix Medical raises $2.5 million through warrant exercise deal
- Autonomix Medical stock gains after securing smart torquer patent
- Autonomix receives patent for smart torquer device in vascular procedures
- Autonomix Medical, Inc. Treats First Patient in Follow-On Market Expansion Phase (PoC 2) of Proof-of-Concept Human Clinical Study
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Autonomix receives US patent for nerve-sensing medical technology
- Autonomix set to expand cancer pain treatment trial
- Autonomix Medical, Inc. Granted Key U.S. Patent for Innovative Catheter-Based Platform Technology
- Autonomix CEO Brad Hauser to Present at Virtual Investor’s Closing Bell Event
Дневной диапазон
1.10 1.14
Годовой диапазон
0.96 17.44
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.10
- High
- 1.14
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- 3.64%
- 6-месячное изменение
- -33.33%
- Годовое изменение
- -90.50%
