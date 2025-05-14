Valute / AMIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMIX: Autonomix Medical Inc
1.06 USD 0.01 (0.95%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMIX ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.06 e ad un massimo di 1.12.
Segui le dinamiche di Autonomix Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMIX News
- Autonomix Medical increases stock sale capacity under existing agreement
- Autonomix advances nerve-sensing catheter design for clinical trials
- Autonomix Medical, Inc. (AMIX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Autonomix Medical raises $2.5 million through warrant exercise deal
- Autonomix Medical stock gains after securing smart torquer patent
- Autonomix receives patent for smart torquer device in vascular procedures
- Autonomix Medical, Inc. Treats First Patient in Follow-On Market Expansion Phase (PoC 2) of Proof-of-Concept Human Clinical Study
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Autonomix receives US patent for nerve-sensing medical technology
- Autonomix set to expand cancer pain treatment trial
- Autonomix Medical, Inc. Granted Key U.S. Patent for Innovative Catheter-Based Platform Technology
- Autonomix CEO Brad Hauser to Present at Virtual Investor’s Closing Bell Event
Intervallo Giornaliero
1.06 1.12
Intervallo Annuale
0.96 17.44
- Chiusura Precedente
- 1.05
- Apertura
- 1.12
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Minimo
- 1.06
- Massimo
- 1.12
- Volume
- 244
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- -3.64%
- Variazione Semestrale
- -38.01%
- Variazione Annuale
- -91.17%
21 settembre, domenica