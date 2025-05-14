Währungen / AMIX
AMIX: Autonomix Medical Inc
1.05 USD 0.11 (9.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMIX hat sich für heute um -9.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.01 bis zu einem Hoch von 1.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Autonomix Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMIX News
- Autonomix Medical increases stock sale capacity under existing agreement
- Autonomix advances nerve-sensing catheter design for clinical trials
- Autonomix Medical, Inc. (AMIX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Autonomix Medical raises $2.5 million through warrant exercise deal
- Autonomix Medical stock gains after securing smart torquer patent
- Autonomix receives patent for smart torquer device in vascular procedures
- Autonomix Medical, Inc. Treats First Patient in Follow-On Market Expansion Phase (PoC 2) of Proof-of-Concept Human Clinical Study
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Autonomix receives US patent for nerve-sensing medical technology
- Autonomix set to expand cancer pain treatment trial
- Autonomix Medical, Inc. Granted Key U.S. Patent for Innovative Catheter-Based Platform Technology
- Autonomix CEO Brad Hauser to Present at Virtual Investor’s Closing Bell Event
Tagesspanne
1.01 1.16
Jahresspanne
0.96 17.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.16
- Eröffnung
- 1.16
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Tief
- 1.01
- Hoch
- 1.16
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- -9.48%
- Monatsänderung
- -4.55%
- 6-Monatsänderung
- -38.60%
- Jahresänderung
- -91.25%
