Chaque acheteur de l’indicateur Scalping signals M1 reçoit GRATUITEMENT un robot de trading automatique qui exécute les signaux de l’indicateur de manière totalement autonome.

Scalping signals M1 — système complet d’entrées en tendance pour le M1

Scalping signals M1 transforme le graphique en une carte d’action claire :

le canal de tendance coloré indique la direction du marché, et les flèches marquent les points d’entrée potentiels.

Il suffit de suivre la direction du canal et les flèches — même un débutant peut l’utiliser facilement.

L’indicateur fonctionne particulièrement bien sur l’unité de temps M1, mais il convient également à presque toutes les paires de devises, y compris l’or (XAUUSD), les paires en GBP, les paires en USD et de nombreux cross.

Les alertes pop-up et les notifications e-mail intégrées vous garantissent de ne manquer aucun signal.

Concept principal

Scalping signals M1 est simple d’utilisation mais repose sur un algorithme interne complexe.

Visuellement, il n’affiche que :

– le canal de tendance

– des flèches d’achat/vente aux points de continuation de tendance

En interne, il combine :

– régression linéaire pour identifier la tendance

– canal de prix adaptatif basé sur la volatilité

– détection de figures de retournement près des bords du canal

– filtres d’oscillateurs et de force de tendance

– ajustement dynamique selon le rythme actuel du marché

En résumé :

le système identifie d’abord la tendance → attend un retracement vers le bord du canal → si une structure de retournement apparaît, une flèche s’affiche dans le sens de la tendance.

Comment l’utiliser

Appliquez l’indicateur au graphique (recommandé : M1, M5 et plus possible). Déterminez la tendance avec le canal :

– canal haussier → privilégier les achats

– canal baissier → privilégier les ventes

– canal plat → marché potentiellement en range Attendez l’apparition des flèches :

– flèche verte Buy → fin d’un retracement en tendance haussière

– flèche rouge Sell → fin d’un retracement en tendance baissière Entrez en position selon vos règles de gestion du risque (SL/TP, lot, etc.). Activez les alertes ou l’e-mail si nécessaire.

Caractéristiques principales

– Système complet : canal de tendance + flèches de signal

– Aucune redessine des flèches

– Optimisé pour M1

– Fonctionne sur l’or, les paires majeures et les cross

– Filtres de tendance et de volatilité

– Signaux proches des bords du canal

– Alertes pop-up et notifications e-mail intégrées

– Paramètres flexibles pour tous les styles de trading

Principe de fonctionnement (résumé)

Détection de tendance via régression Construction du canal avec écart-type et volatilité Détection de figures de retournement en zones clés Filtrage des signaux avec oscillateurs et force de tendance Génération de flèches Buy ou Sell lorsque toutes les conditions sont remplies

Alertes & e-mails

– Alerte pop-up MT4

– Notification e-mail (configuration MT4 requise)

Description des paramètres

TrendLookbackBars – nombre de bougies utilisées pour la tendance et le canal

VelocityPeriod – période de mesure de la vitesse du prix

SlopePointsFor100 – pente correspondant à 100 % de force de tendance

VelocityPointsFor100 – amplitude moyenne correspondant à 100 % de vitesse

FlatSlopePoints – seuil pour considérer un marché en range

MinTrendStrengthForSignal – force minimale pour générer un signal

MinPatternBodyPoints – taille minimale du corps de bougie

PinBarTailFactor – ratio ombre/corps pour les pin bars

SwingLookbackBars – fenêtre pour détecter hauts/bas locaux

ChannelDeviationMult – multiplicateur de la largeur du canal

ATRPeriod – période de l’ATR

AlertsOn – activer/désactiver les alertes

EmailOn – activer/désactiver les e-mails

Recommandations

– Unité de temps recommandée : M1 (M5 fonctionne également)

– Actifs : or, paires majeures et cross

– Toujours utiliser une gestion du risque propre (SL/TP, lot, limites journalières)

– Peut être utilisé seul ou intégré à une stratégie plus large

Scalping signals M1 s’adresse aux traders recherchant une direction de tendance claire et des signaux d’entrée précis.

Déterminez la direction du canal → attendez la flèche → exécutez le plan.