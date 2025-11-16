Scalping signals M1
- Indicateurs
- Andrey Kozak
- Version: 1.0
- Activations: 20
Chaque acheteur de l’indicateur Scalping signals M1 reçoit GRATUITEMENT un robot de trading automatique qui exécute les signaux de l’indicateur de manière totalement autonome.
Scalping signals M1 — système complet d’entrées en tendance pour le M1
Scalping signals M1 transforme le graphique en une carte d’action claire :
le canal de tendance coloré indique la direction du marché, et les flèches marquent les points d’entrée potentiels.
Il suffit de suivre la direction du canal et les flèches — même un débutant peut l’utiliser facilement.
L’indicateur fonctionne particulièrement bien sur l’unité de temps M1, mais il convient également à presque toutes les paires de devises, y compris l’or (XAUUSD), les paires en GBP, les paires en USD et de nombreux cross.
Les alertes pop-up et les notifications e-mail intégrées vous garantissent de ne manquer aucun signal.
Concept principal
Scalping signals M1 est simple d’utilisation mais repose sur un algorithme interne complexe.
Visuellement, il n’affiche que :
– le canal de tendance
– des flèches d’achat/vente aux points de continuation de tendance
En interne, il combine :
– régression linéaire pour identifier la tendance
– canal de prix adaptatif basé sur la volatilité
– détection de figures de retournement près des bords du canal
– filtres d’oscillateurs et de force de tendance
– ajustement dynamique selon le rythme actuel du marché
En résumé :
le système identifie d’abord la tendance → attend un retracement vers le bord du canal → si une structure de retournement apparaît, une flèche s’affiche dans le sens de la tendance.
Comment l’utiliser
-
Appliquez l’indicateur au graphique (recommandé : M1, M5 et plus possible).
-
Déterminez la tendance avec le canal :
– canal haussier → privilégier les achats
– canal baissier → privilégier les ventes
– canal plat → marché potentiellement en range
-
Attendez l’apparition des flèches :
– flèche verte Buy → fin d’un retracement en tendance haussière
– flèche rouge Sell → fin d’un retracement en tendance baissière
-
Entrez en position selon vos règles de gestion du risque (SL/TP, lot, etc.).
-
Activez les alertes ou l’e-mail si nécessaire.
Caractéristiques principales
– Système complet : canal de tendance + flèches de signal
– Aucune redessine des flèches
– Optimisé pour M1
– Fonctionne sur l’or, les paires majeures et les cross
– Filtres de tendance et de volatilité
– Signaux proches des bords du canal
– Alertes pop-up et notifications e-mail intégrées
– Paramètres flexibles pour tous les styles de trading
Principe de fonctionnement (résumé)
-
Détection de tendance via régression
-
Construction du canal avec écart-type et volatilité
-
Détection de figures de retournement en zones clés
-
Filtrage des signaux avec oscillateurs et force de tendance
-
Génération de flèches Buy ou Sell lorsque toutes les conditions sont remplies
Alertes & e-mails
– Alerte pop-up MT4
– Notification e-mail (configuration MT4 requise)
Description des paramètres
TrendLookbackBars – nombre de bougies utilisées pour la tendance et le canal
VelocityPeriod – période de mesure de la vitesse du prix
SlopePointsFor100 – pente correspondant à 100 % de force de tendance
VelocityPointsFor100 – amplitude moyenne correspondant à 100 % de vitesse
FlatSlopePoints – seuil pour considérer un marché en range
MinTrendStrengthForSignal – force minimale pour générer un signal
MinPatternBodyPoints – taille minimale du corps de bougie
PinBarTailFactor – ratio ombre/corps pour les pin bars
SwingLookbackBars – fenêtre pour détecter hauts/bas locaux
ChannelDeviationMult – multiplicateur de la largeur du canal
ATRPeriod – période de l’ATR
AlertsOn – activer/désactiver les alertes
EmailOn – activer/désactiver les e-mails
Recommandations
– Unité de temps recommandée : M1 (M5 fonctionne également)
– Actifs : or, paires majeures et cross
– Toujours utiliser une gestion du risque propre (SL/TP, lot, limites journalières)
– Peut être utilisé seul ou intégré à une stratégie plus large
Scalping signals M1 s’adresse aux traders recherchant une direction de tendance claire et des signaux d’entrée précis.
Déterminez la direction du canal → attendez la flèche → exécutez le plan.