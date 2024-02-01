StalkeR Arrow

StalkeR Arrow est un indicateur de flèche qui donne un signal d'achat et de vente sur la barre ouverte/intra-bar, cet indicateur est basé sur les modèles d'action des prix et les fractales.

cet indicateur donne tp et sl pour chaque signal d'achat et de vente, les tp et sl se présentent sous forme de lignes au-dessus et en dessous de chaque signal, ils s'étendent jusqu'à ce qu'un nouveau signal soit formé


cet indicateur a un panneau/tableau de bord de backtesting qui donne des statistiques de victoire/perte des signaux historiques, cet indicateur ne repeint ni ne repeint pas.




Paramètres :


Période StalkeR : période de flèche, un nombre plus élevé donnera moins de signaux


spread : utilisera la valeur du spread en points pour calculer les gains et les pertes sur le panneau


Stoploss ATR x : valeur SL dans la multiplication atr


Takeprofit ATR x : valeur TP dans la multiplication atr


Période ATR : période atr à utiliser pour calculer tp et sl en fonction de


Couleurs et largeur des lignes TP/SL


Couleur et largeur des flèches


Position du panneau/tableau de bord.


alertes/e-mail/notifications

Avis
ffsss
1108
ffsss 2024.02.26 17:01 
 

Good developer, really kind and helpful.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.13 03:12 
 

Looks good so far it would be useful if you could set the panel date so the win loss rate could reset to when you opened the chart. so it did not have historical data and you could monitor the win lose rate from a specific time.

For example, the win lose date was set to zero when you opened the chart, in this way you could monitor the win lose rate form a date of your choosing.

7.0 Update Brilliant forward test in real time ......very nice addition very well done

May has well add a time daily time filter for signals in the next update for example only show signal between 02:00 - 0400

jjjb
1828
jjjb 2024.02.07 16:24 
 

The author very helpful and willing to develop the indicator further - So far im impressed with the accurcy job well done

ffsss
1108
ffsss 2024.02.26 17:01 
 

Good developer, really kind and helpful.

Abdulkarim Karazon
11556
Réponse du développeur Abdulkarim Karazon 2024.02.26 17:29
Thank you very much my friend . Please let me know if you need any help.
Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.13 03:12 
 

Looks good so far it would be useful if you could set the panel date so the win loss rate could reset to when you opened the chart. so it did not have historical data and you could monitor the win lose rate from a specific time.

For example, the win lose date was set to zero when you opened the chart, in this way you could monitor the win lose rate form a date of your choosing.

7.0 Update Brilliant forward test in real time ......very nice addition very well done

May has well add a time daily time filter for signals in the next update for example only show signal between 02:00 - 0400

Abdulkarim Karazon
11556
Réponse du développeur Abdulkarim Karazon 2024.02.13 03:20
Thank you very much , done .. this will be included in the next update i will add controlable period of backtesting in form of from xx.xx.xxx to xx.xx.xxxx.. and will make a reset mechanisim that gets set to true or false in indicator settings .
jjjb
1828
jjjb 2024.02.07 16:24 
 

The author very helpful and willing to develop the indicator further - So far im impressed with the accurcy job well done

Abdulkarim Karazon
11556
Réponse du développeur Abdulkarim Karazon 2024.02.07 21:59
Thank you my friend im glad to develope this indicator to the best .
SkystheLimit 986
5621
SkystheLimit 986 2024.02.04 23:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Abdulkarim Karazon
11556
Réponse du développeur Abdulkarim Karazon 2024.02.04 23:52
thank you very much my friend , wish you profitable days :)
