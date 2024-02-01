StalkeR Arrow est un indicateur de flèche qui donne un signal d'achat et de vente sur la barre ouverte/intra-bar, cet indicateur est basé sur les modèles d'action des prix et les fractales.

cet indicateur donne tp et sl pour chaque signal d'achat et de vente, les tp et sl se présentent sous forme de lignes au-dessus et en dessous de chaque signal, ils s'étendent jusqu'à ce qu'un nouveau signal soit formé





cet indicateur a un panneau/tableau de bord de backtesting qui donne des statistiques de victoire/perte des signaux historiques, cet indicateur ne repeint ni ne repeint pas.













Paramètres :





Période StalkeR : période de flèche, un nombre plus élevé donnera moins de signaux





spread : utilisera la valeur du spread en points pour calculer les gains et les pertes sur le panneau





Stoploss ATR x : valeur SL dans la multiplication atr





Takeprofit ATR x : valeur TP dans la multiplication atr





Période ATR : période atr à utiliser pour calculer tp et sl en fonction de





Couleurs et largeur des lignes TP/SL





Couleur et largeur des flèches





Position du panneau/tableau de bord.





alertes/e-mail/notifications