TMA Stochastic
- Indicateurs
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.0
TMA Stochastic est un indicateur basé sur un oscillateur stochastique et un indicateur de bandes tma, cet indicateur est basé sur une stratégie d'inversion.
Période recommandée : 15 ans et plus
Paramètres recommandés : valeurs plus faibles pour le scalping, valeurs plus élevées pour le swing trading
Paramètres :
- historique tma : combien de barres reviennent pour afficher les bandes tma sur stochastique
- Période K (stochastique)
- Période D (stochastique)
- Période S (stochastique)
- période tma
- changement de tma
- Déviation tma extrême : la déviation de la bande lointaine
- déviation tma : la déviation de la bande intérieure