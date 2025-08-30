Legion MT5


« LEGION » – Expert Advisor en trading BBMA avancé

« LEGION » est un Expert Advisor professionnel basé sur la stratégie BBMA (bandes de Bollinger + moyennes mobiles), enrichi de filtres multi-périodes et d'une gestion adaptative du capital.
Il est conçu pour les traders recherchant des entrées précises, une superposition contrôlée et une protection maximale contre les risques.

Caractéristiques principales

Stratégie BBMA complète
Combine le Momentum (cassure des bandes de Bollinger) et la validation CSAK (multi-MM et multi-périodes) pour des entrées de haute qualité.

Détection automatique des figures
L'EA identifie les replis positifs entre les moyennes mobiles 5 et 10 avant l'entrée, évitant ainsi les transactions trop longues.

Superposition intelligente (Grille adaptative)

Choisissez Multi Lot (martingale légère) ou Ajouter Lot (moyenne sécurisée)

Nombre maximal de couches ajustable et intervalle minimal entre les ordres

Gestion dynamique du portefeuille

Option AutoLot basée sur le solde et le capital initial

Contrôle de la précision des lots (digitlot) pour la compatibilité avec les courtiers

LotCap pour éviter une croissance excessive

Système de sortie intelligent

Panier TP/SL basé sur le prix d'entrée moyen pondéré

Stop suiveur adaptatif avec mécanisme à cliquet

Take Profit par Momentum → clôture totale si la tendance reste orientée vers le profit

Couper automatiquement les pertes par % de capital ou signal opposé

Contrôle et protection des risques

Filtre de spread

Horaires de trading flexibles (ON/OFF)

Nombre magique unique par graphique

Statistiques intégrées pour le drawdown, le solde maximal et la plus grosse transaction

Paramètres principaux

Lot automatique / Lot fixe

Multiplicateur (martingale) ou Ajouter Lot (moyenne)

Nombre maximal de couches et minimum Plage

Périodes de temps : Momentum (H1 par défaut), CSAK (D1 par défaut)

Take Profit, Stop Loss, Options suiveuses

Pourquoi choisir LEGION ?

Fonctionne sur plusieurs paires : devises majeures du Forex, or, indices

Stratégie transparente et logique : pas de répétition, pas de signaux « boîte noire »

Gestion complète des risques

Optimisé pour les courtiers à 4 et 5 chiffres

Paramètres recommandés

Paires : XAUUSD - H1

Périodes de temps : H1 (Momentum), D1 (CSAK)

Dépôt minimum : 1 000 $ (ou équivalent en centimes)

VPS recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 5j/7

« LEGION » n'est pas un simple EA de type grille ou martingale. Grâce à son mélange de logique BBMA, de validation multi-périodes de temps et de contrôles de risque avancés, cet EA est conçu comme son nom l'indique : une force de trading disciplinée, puissante et coordonnée.
