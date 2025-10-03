VWAP Daily Clean

English
VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart.

📌 Features:

  • Classic Daily VWAP calculation

  • Supports real volume (if available) or tick volume

  • Timezone offset option to match your broker’s server time

  • Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday)

  • Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line

VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, support/resistance levels, and intraday trend bias.
This version is optimized for traders who only need the pure VWAP line without extra signals.

Input Parameters:

  • UseRealVolume → true/false

  • TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → adjust for broker timezone

  • WeekendMerge → merge weekend data into Friday

💡 For traders who need signals, check out my other version: VWAP + Arrow + Alert.



---------------------

Bahasa Indonesia
VWAP Daily (Clean) adalah indikator sederhana dan ringan yang menampilkan VWAP Harian klasik langsung di chart MT5 Anda.

📌 Fitur:

  • Perhitungan VWAP Harian klasik

  • Mendukung real volume (jika tersedia) atau tick volume

  • Opsi timezone offset agar sesuai dengan server broker

  • Opsi gabung weekend ke hari Jumat

  • Versi clean → tanpa panah, tanpa alert, hanya garis VWAP

VWAP banyak digunakan oleh trader institusi untuk mengukur fair value, support/resistance, dan bias trend intraday.
Versi ini cocok untuk trader yang hanya butuh garis VWAP murni, tanpa tambahan sinyal.

Input Parameter:

  • UseRealVolume → true/false

  • TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → sesuaikan timezone broker

  • WeekendMerge → gabung data weekend ke Jumat

💡 Untuk trader yang ingin sinyal panah + alert, cek juga versi saya: VWAP + Arrow + Alert.


