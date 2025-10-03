VWAP Daily Clean
- Indicateurs
- Bambang Nugroho
- Version: 1.1
- Mise à jour: 3 octobre 2025
English
VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart.
📌 Features:
-
Classic Daily VWAP calculation
-
Supports real volume (if available) or tick volume
-
Timezone offset option to match your broker’s server time
-
Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday)
-
Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line
VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, support/resistance levels, and intraday trend bias.
This version is optimized for traders who only need the pure VWAP line without extra signals.
Input Parameters:
-
UseRealVolume → true/false
-
TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → adjust for broker timezone
-
WeekendMerge → merge weekend data into Friday
💡 For traders who need signals, check out my other version: VWAP + Arrow + Alert.
---------------------
Bahasa Indonesia
VWAP Daily (Clean) adalah indikator sederhana dan ringan yang menampilkan VWAP Harian klasik langsung di chart MT5 Anda.
📌 Fitur:
-
Perhitungan VWAP Harian klasik
-
Mendukung real volume (jika tersedia) atau tick volume
-
Opsi timezone offset agar sesuai dengan server broker
-
Opsi gabung weekend ke hari Jumat
-
Versi clean → tanpa panah, tanpa alert, hanya garis VWAP
VWAP banyak digunakan oleh trader institusi untuk mengukur fair value, support/resistance, dan bias trend intraday.
Versi ini cocok untuk trader yang hanya butuh garis VWAP murni, tanpa tambahan sinyal.
Input Parameter:
-
UseRealVolume → true/false
-
TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → sesuaikan timezone broker
-
WeekendMerge → gabung data weekend ke Jumat
💡 Untuk trader yang ingin sinyal panah + alert, cek juga versi saya: VWAP + Arrow + Alert.