AI Advisor
- Utilitaires
- Shi Jie He
- Version: 1.1
- Activations: 10
AI Advisor – Pour que l’IA voie vraiment votre univers de trading
AI Advisor génère automatiquement des prompts de haute qualité à partir de vos vraies données de compte, prêts à être collés dans n’importe quel chat IA.
Il vous aide à passer en revue l’état de votre compte, comprendre la structure actuelle du marché, repérer les risques et identifier des opportunités potentielles, afin que l’IA réfléchisse à partir de votre situation réelle, et non de descriptions approximatives.
Liens rapides
Mode d’emploi – 3 étapes simples
-
Ouvrez AI Advisor sur l’instrument qui vous intéresse.
-
Dans la liste de droite, choisissez un “AI Advisor Mode” adapté à votre question
(analyse d’un seul instrument, contrôle des positions, risque de portefeuille, watchlist, thèmes, macro, etc.) : le programme assemble alors automatiquement les informations de compte, les positions, les instruments et la structure du marché dans le prompt.
-
Cliquez sur « Copier » puis collez le texte généré dans le chat de l’IA que vous utilisez habituellement, et poursuivez la conversation là-bas.
Aperçu des prompts intégrés
AI Advisor inclut une série de scénarios d’analyse prêts à l’emploi, couvrant les cas les plus fréquents pour un trader, par exemple :
-
Analyse court terme / swing sur un instrument unique.
-
Vérification de la cohérence entre vos positions, le contexte de marché et la taille de votre compte.
-
Vue d’ensemble rapide ou diagnostic plus approfondi du risque global de votre portefeuille.
-
Scan de votre watchlist, détection des zones « chaudes » du marché, et brief macro de fond.
Vous pouvez également personnaliser ces prompts et créer vos propres modèles, afin d’adapter AI Advisor à votre style et à votre façon de travailler.
Pour qui ? Et ce que ce n’est pas
AI Advisor est fait pour les traders qui :
-
Utilisent déjà des modèles d’IA (ChatGPT, DeepSeek, etc.) pour réfléchir aux marchés, au risque et aux idées de trading.
-
Ne veulent plus recopier à la main le solde, l’équité, la marge, le levier, le P/L latent et la liste complète des positions à chaque fois qu’ils ouvrent un chat avec une IA.
-
Souhaitent que l’IA voie leur situation réelle (compte + positions), plutôt qu’un résumé vague tapé à la va-vite.
-
Veulent rester décideurs en toutes circonstances, en utilisant l’IA comme partenaire de réflexion et second avis – pas comme robot de trading automatique.
AI Advisor n’est pas :
-
Un robot de trading automatique.
-
Un service de signaux ni une stratégie « gagnante assurée ».
-
Lié à une plateforme d’IA spécifique – il fonctionne avec tout chat IA qui accepte du texte.
Avertissement
Le trading comporte des risques, y compris un risque de perte en capital.
AI Advisor ne fournit pas de signaux de trading et ne promet aucun résultat : il se contente d’organiser vos informations de compte et de marché en prompts lisibles par une IA. Toutes les décisions et résultats restent de votre entière responsabilité.