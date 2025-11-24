AI Advisor MT4

AI Advisor – Pour que l’IA voie vraiment votre univers de trading

AI Advisor génère automatiquement des prompts de haute qualité à partir de vos vraies données de compte, prêts à être collés dans n’importe quel chat IA.

Il vous aide à passer en revue l’état de votre compte, comprendre la structure actuelle du marché, repérer les risques et identifier des opportunités potentielles, afin que l’IA réfléchisse à partir de votre situation réelle, et non de descriptions approximatives.

Mode d’emploi – 3 étapes simples

Ouvrez AI Advisor sur l’instrument qui vous intéresse. Dans la liste de droite, choisissez un “AI Advisor Mode” adapté à votre question

(analyse d’un seul instrument, contrôle des positions, risque de portefeuille, watchlist, thèmes, macro, etc.) : le programme assemble alors automatiquement les informations de compte, les positions, les instruments et la structure du marché dans le prompt. Cliquez sur « Copier » puis collez le texte généré dans le chat de l’IA que vous utilisez habituellement, et poursuivez la conversation là-bas.

Aperçu des prompts intégrés

AI Advisor inclut une série de scénarios d’analyse prêts à l’emploi, couvrant les cas les plus fréquents pour un trader, par exemple :

Analyse court terme / swing sur un instrument unique.

Vérification de la cohérence entre vos positions, le contexte de marché et la taille de votre compte.

Vue d’ensemble rapide ou diagnostic plus approfondi du risque global de votre portefeuille.

Scan de votre watchlist, détection des zones « chaudes » du marché, et brief macro de fond.

Vous pouvez également personnaliser ces prompts et créer vos propres modèles, afin d’adapter AI Advisor à votre style et à votre façon de travailler.

Pour qui ? Et ce que ce n’est pas

AI Advisor est fait pour les traders qui :

Utilisent déjà des modèles d’IA (ChatGPT, DeepSeek, etc.) pour réfléchir aux marchés, au risque et aux idées de trading.

Ne veulent plus recopier à la main le solde, l’équité, la marge, le levier, le P/L latent et la liste complète des positions à chaque fois qu’ils ouvrent un chat avec une IA.

Souhaitent que l’IA voie leur situation réelle (compte + positions), plutôt qu’un résumé vague tapé à la va-vite.

Veulent rester décideurs en toutes circonstances, en utilisant l’IA comme partenaire de réflexion et second avis – pas comme robot de trading automatique.

AI Advisor n’est pas :

Un robot de trading automatique.

Un service de signaux ni une stratégie « gagnante assurée ».

Lié à une plateforme d’IA spécifique – il fonctionne avec tout chat IA qui accepte du texte.

Avertissement

Le trading comporte des risques, y compris un risque de perte en capital.

AI Advisor ne fournit pas de signaux de trading et ne promet aucun résultat : il se contente d’organiser vos informations de compte et de marché en prompts lisibles par une IA. Toutes les décisions et résultats restent de votre entière responsabilité.