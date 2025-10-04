Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guide de configuration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offre de lancement : Profitez de Obsidian Path maintenant à un prix spécial réduit 59 ,prochain prix : 93 (9/10 copies restantes).

Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress

Obsidian Path n'est pas simplement un autre conseiller expert—c'est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous ayez un petit compte ou que vous travailliez avec une société de prop, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie grâce à une exécution des trades basée sur la logique et une protection intelligente du capital.





Moteur central : Ce qui alimente Obsidian Path

Composant Objectif Sniper de retracement Attends un retracement temporaire du prix dans une tendance avant d'entrer dans le trade Couche de risque Logique intégrée de SL, TP et de stop suiveur—pas de martingale, pas de grille





Pourquoi utiliser Obsidian Path ?

Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphique — XAUUSD sur M30 . Pas besoin de jongler avec plusieurs paires ou modèles.

Chargez sur — sur . Pas besoin de jongler avec plusieurs paires ou modèles. Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Obsidian Path gère chaque trade sans intervention manuelle.

De l'entrée à la sortie, Obsidian Path gère chaque trade sans intervention manuelle. Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en range, la logique interne s'ajuste pour maintenir la cohérence.





Spécifications

Paramètre Détails Graphique requis XAUUSD (Intervalle de temps : M30) Dépôt minimum 100 $ Symboles pris en charge XAUUSD Types de compte Standard, ECN, Comptes de société de prop





Pour qui est-ce ?

Obsidian Path est idéal pour :

Celleux qui recherchent des solutions de trading passif fiables

Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels

Les débutants cherchant une introduction à faible entretien au trading algo





Comment commencer

Commencer est simple :

Attachez Obsidian Path à un seul graphique : XAUUSD sur M30 Définissez votre risque souhaité et vos heures de trading Activez et laissez l'EA gérer vos trades







