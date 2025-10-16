ExportCSV
- Utilitaires
- Etsushi Ishizuka
- Version: 1.13
Aperçu
ExportCSVFile est un script pour MetaTrader 4 qui exporte l’historique du compte sur une période spécifiée vers un fichier CSV.
Il est utile pour analyser les performances de trading, créer des rapports dans Excel ou archiver les opérations manuelles.
Le script n’exécute aucune transaction et peut être utilisé en toute sécurité sur n’importe quel compte.
Principales fonctionnalités
-
Exporte l’historique du compte pour une période définie par l’utilisateur
-
Sauvegarde au format CSV (séparé par des virgules), directement compatible avec Excel
-
Inclut les champs principaux : Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, Prix, Profit, Swap, Commission, Magic, Comment
-
Encodage UTF-8 (avec BOM) pour éviter les erreurs d’affichage de caractères
-
Affiche une boîte de confirmation avant de commencer l’exportation
Champs exportés
Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :
Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP,
Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, Comment
Mode d’emploi
-
Faites glisser le script depuis la fenêtre Navigateur vers n’importe quel graphique.
-
Spécifiez la période d’exportation à l’aide des paramètres (FromDate / ToDate).
-
Confirmez la boîte de dialogue en sélectionnant Yes.
-
Le fichier CSV est enregistré dans le dossier suivant :
MQL4/Files/AccountHistory_full.csv
-
Ouvrez le fichier dans Excel ou tout autre tableur pour visualiser les résultats.
Paramètres d’entrée
-
fromDate – Date et heure de début de l’exportation
-
toDate – Date et heure de fin de l’exportation
-
UseCloseTimeFilter – Filtrer selon l’heure de clôture (true) ou d’ouverture (false)
-
FileName – Nom du fichier de sortie ou chemin absolu
Remarques
-
Ce script n’ouvre, ne modifie ni ne supprime aucune position.
-
Il lit uniquement les données historiques et n’affecte pas les opérations en cours.
-
Assurez-vous que la période souhaitée est chargée dans l’onglet « Historique du compte » de MT4.
-
Les données exportées peuvent légèrement varier selon le courtier et le type de compte.
Compatibilité
-
Plateforme : MetaTrader 4
-
Environnement : version Windows de MT4
-
Langues : Français / Anglais / Japonais / Russe / Chinois / Espagnol / Portugais / Allemand / Coréen
-
Développeur : TOKYO-EA