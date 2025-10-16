Aperçu

ExportCSVFile est un script pour MetaTrader 4 qui exporte l’historique du compte sur une période spécifiée vers un fichier CSV.

Il est utile pour analyser les performances de trading, créer des rapports dans Excel ou archiver les opérations manuelles.

Le script n’exécute aucune transaction et peut être utilisé en toute sécurité sur n’importe quel compte.

Principales fonctionnalités

Exporte l’historique du compte pour une période définie par l’utilisateur

Sauvegarde au format CSV (séparé par des virgules), directement compatible avec Excel

Inclut les champs principaux : Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, Prix, Profit, Swap, Commission, Magic, Comment

Encodage UTF-8 (avec BOM) pour éviter les erreurs d’affichage de caractères

Affiche une boîte de confirmation avant de commencer l’exportation

Champs exportés

Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :

Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP,

Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, Comment

Mode d’emploi

Faites glisser le script depuis la fenêtre Navigateur vers n’importe quel graphique. Spécifiez la période d’exportation à l’aide des paramètres (FromDate / ToDate). Confirmez la boîte de dialogue en sélectionnant Yes. Le fichier CSV est enregistré dans le dossier suivant :

MQL4/Files/AccountHistory_full.csv Ouvrez le fichier dans Excel ou tout autre tableur pour visualiser les résultats.

Paramètres d’entrée

fromDate – Date et heure de début de l’exportation

toDate – Date et heure de fin de l’exportation

UseCloseTimeFilter – Filtrer selon l’heure de clôture (true) ou d’ouverture (false)

FileName – Nom du fichier de sortie ou chemin absolu

Remarques

Ce script n’ouvre, ne modifie ni ne supprime aucune position.

Il lit uniquement les données historiques et n’affecte pas les opérations en cours.

Assurez-vous que la période souhaitée est chargée dans l’onglet « Historique du compte » de MT4.

Les données exportées peuvent légèrement varier selon le courtier et le type de compte.

Compatibilité