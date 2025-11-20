TradeAnalyserMT4

NoLoserMultMT4 Hung Wen Lin Experts

NoLoserMult是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量 設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 自適應的單量計算: 根據現有資金狀況調整可以進場的單量.資金量高的時候,獲利隨之增加,反之資金量減少時,虧損隨之減少. 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 熱門多品種交易: 根據信號產生器做EURUSD GBPUSD JPYUSD多品種的交易 無華麗顯示面板: 將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 中期交易策略: 開單頻率及持倉時間約一兩週 環境 使用時間框 H1 交易品種 EURUSD GBPUSD USDJPY (三個品種必須列在報價清單上) 啟動資金建議使用1000美金以上 可同時運作多個品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數設定 注意 有後綴名的不適用 EURUS