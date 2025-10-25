Range Explosion MT5

À propos de Range Explosion

Range Explosion est un outil de trading puissant et gratuit, conçu pour détecter les zones de range du marché, tracer les supports et résistances, et identifier les opportunités de breakout avec précision.

Il fait partie du projet Break Out Explosion, offrant aux traders une solution fiable et visuellement avancée, adaptée aux débutants comme aux professionnels.

Rejoignez ce canal pour rester informé des dernières nouvelles du projet Break Out Explosion:

Si vous êtes intéressé par les concepts de breakout, consultez cet outil avancé qui détecte les cassures de ligne de tendance dans la direction principale: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Fonctionnalités principales

Détection automatique des ranges – Identifie les zones actives en temps réel.

Signaux de breakout intelligents – Attend la cassure du support ou de la résistance et affiche les signaux potentiels.

Design clair – Montre l’entrée, le stop loss et jusqu’à 3 objectifs de profit.

Totalement personnalisable – Ajustez la taille du range, les SL/TP et les styles via un tableau de bord intuitif.

Tableau de bord avancé – Situé sur le côté gauche du graphique.

Alertes et notifications – Reçoit des signaux instantanément lors des cassures.

Sans repaint ni latence – 100% fiable.

Multi-actifs – Fonctionne sur tous les symboles, surtout les paires majeures et XAUUSD.

Paramètres recommandés

Performance optimale sur H1 et H4.

Adapté à toutes les conditions de marché.

Pourquoi choisir Range Explosion ?

Range Explosion n’est pas seulement un détecteur de range — c’est un analyseur complet de breakout visuel qui aide les traders à anticiper les cassures et à planifier leurs trades avec confiance.

Gratuit, mais d’une qualité premium.