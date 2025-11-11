Range Explosion est un outil de trading puissant et gratuit, conçu pour détecter les zones de range du marché, tracer les supports et résistances, et identifier les opportunités de breakout avec précision.

Il fait partie du projet Break Out Explosion, offrant aux traders une solution fiable et visuellement avancée, adaptée aux débutants comme aux professionnels.

La version MT5 de ce produit est disponible ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/153004



Si vous êtes intéressé par les concepts de breakout, consultez cet outil avancé qui détecte les cassures de ligne de tendance dans la direction principale:



https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Souhaitez-vous avoir un Expert Advisor (EA) qui trade en fonction des flèches de cet indicateur ?

Vous pouvez créer une demande de travail direct pour seulement 30 $ en utilisant le lien ci-dessous, et je le développerai pour vous :

https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad

Rejoignez ce canal pour rester informé des dernières nouvelles du projet Break Out Explosion:



https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem