Lotsize Assistance

Assistance aux lots   est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading.

Il ajoute une intuition   ACHETER   et   VENDRE   boutons, ainsi qu'un   taille du lot   champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio).


Lorsque vous cliquez sur le   Acheter   ou   Vendre   bouton, l'indicateur dessine automatiquement   Entrée ,   StopLoss et   TakeProfit   lignes sur le graphique.

Ces lignes sont initialement positionnées selon vos paramètres prédéfinis basés sur l'ATR. Vous pouvez déplacer librement chacune de ces lignes vers de nouveaux niveaux de prix, et l'indicateur   mettre à jour instantanément les calculs du ratio RR   par conséquent.


Le   taille du lot   Le champ vous permet de modifier la taille de votre position à la volée.

Tous les calculs RR s'ajustent automatiquement en fonction de la taille du lot saisi, fournissant des mesures de risque précises et en temps réel.


Le   Clair   Le bouton supprime tous les objets créés par l'indicateur sans affecter les éléments dessinés manuellement sur le graphique, garantissant ainsi que vos annotations personnelles restent intactes.


Easy Assistance est conçu avec une forte concentration sur   facilité d'utilisation et rapidité .

Il porte vraiment bien son nom car   le moyen le plus simple et le plus rapide   pour calculer et gérer les ratios risque/récompense directement à partir de votre graphique de trading.


Plus de l'auteur
Percent Change Levels MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveaux de variation en pourcentage – Indicateur de variation en pourcentage personnalisable pour MetaTrader L'indicateur   de niveaux de variation en pourcentage   pour MetaTrader fournit une représentation visuelle claire des niveaux de variation en pourcentage calculés à partir du prix d'ouverture de n'importe quel chandelier choisi. Conçu pour les traders qui souhaitent des points de référence précis sur leurs graphiques, l'indicateur dessine dynamiquement des niveaux horizontaux qui reflète
TradeGuard
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
TradeGuard – Indicateur léger de surveillance des comptes et des positions TradeGuard   affiche les données de compte et de transaction en temps réel directement sur votre graphique. Aperçu du compte : Équilibre       – Solde du compte courant. Équité       – Capitaux propres du compte en temps réel (solde + P/L flottant). Marge       – Marge utilisée pour les positions ouvertes. Marge libre       – Marge disponible pour les nouvelles transactions. Risque total %       – Exposition totale au ri
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Présentation de l'indicateur DealMaps pour MT4 Le       Indicateur DealMaps       est un outil de trading puissant qui transforme votre historique de transactions en une feuille de route visuelle directement sur votre graphique. Désormais disponible       fonctionnalités et personnalisation étendues   , il affiche non seulement les transactions clôturées, mais suit également de manière dynamique       postes ouverts       en temps réel. Conçu pour les traders qui exigent clarté et contrôle, cet
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Power Trend Radar – Détection avancée des tendances basée sur le volume et la plage L'indicateur   Power Trend Radar   combine les dynamiques   de volume haussières et baissières   autour d'un axe central pour visualiser les points de croisement et les biais généraux du marché. La ligne centrale marque non seulement l'intersection des forces haussières et baissières, mais reflète également le mouvement directionnel moyen (haussier ou baissier), offrant ainsi une vision claire de la dynamique de
Percent Change Levels
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveaux de variation en pourcentage – Indicateur de variation en pourcentage personnalisable pour MetaTrader L'indicateur   de niveaux de variation en pourcentage   pour MetaTrader fournit une représentation visuelle claire des niveaux de variation en pourcentage calculés à partir du prix d'ouverture de n'importe quel chandelier choisi. Conçu pour les traders qui souhaitent des points de référence précis sur leurs graphiques, l'indicateur dessine dynamiquement des niveaux horizontaux qui reflète
Slope Trader
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Slope Trader – Indicateur de force de tendance et de détection d'inversion Slope Trader   est un indicateur MetaTrader polyvalent et visuellement intuitif conçu pour aider les traders à identifier les marchés tendance, les zones de retournement potentielles et la force dynamique du marché en fonction de l'analyse de la pente des prix. Caractéristiques principales : Mise en évidence des zones en fonction de la pente : L'indicateur dessine une zone colorée sur le graphique. Lorsque le prix sort d
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Superposition de bougies Candle Overlay   est un indicateur MetaTrader polyvalent et précis qui permet aux traders de superposer des chandeliers de n'importe quelle unité de temps sur n'importe quel autre graphique. Cette fonctionnalité améliore la visibilité du marché en aidant les traders à mieux visualiser les niveaux de prix clés et le comportement structurel, quelle que soit l'unité de temps du graphique. L'un des avantages majeurs de cet indicateur réside dans sa capacité à intégrer direct
Strike Breakout
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Breakout de Strike – Niveaux de breakout basés sur la fourchette L'indicateur   Strike Breakout   dessine quotidiennement une plage intrajournalière personnalisable sur le graphique, aidant les traders à identifier avec précision les zones de rupture clés et les mouvements de prix potentiels. Plage de temps personnalisée Les utilisateurs peuvent définir les heures de début et de fin exactes de la plage quotidienne, ce qui permet une flexibilité totale pour différentes stratégies et sessions de
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Leveler –   Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, les canaux de régression linéaire et les zones clés basées sur des barres. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à for
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Indicateur VWAP ancré Le VWAP ancré   est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le   prix moyen pondéré par le volume (VWAP)   à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une ac
Slope Trader MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Slope Trader – Indicateur de force de tendance et de détection d'inversion Slope Trader   est un indicateur MetaTrader polyvalent et visuellement intuitif conçu pour aider les traders à identifier les marchés tendance, les zones de retournement potentielles et la force dynamique du marché en fonction de l'analyse de la pente des prix. Caractéristiques principales : Mise en évidence des zones en fonction de la pente : L'indicateur dessine une zone colorée sur le graphique. Lorsque le prix sort d
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Superposition de bougies Candle Overlay   est un indicateur MetaTrader polyvalent et précis qui permet aux traders de superposer des chandeliers de n'importe quelle unité de temps sur n'importe quel autre graphique. Cette fonctionnalité améliore la visibilité du marché en aidant les traders à mieux visualiser les niveaux de prix clés et le comportement structurel, quelle que soit l'unité de temps du graphique. L'un des avantages majeurs de cet indicateur réside dans sa capacité à intégrer direct
Strike Breakout MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Breakout de Strike – Niveaux de breakout basés sur la fourchette L'indicateur   Strike Breakout   dessine quotidiennement une plage intrajournalière personnalisable sur le graphique, aidant les traders à identifier avec précision les zones de rupture clés et les mouvements de prix potentiels. Plage de temps personnalisée Les utilisateurs peuvent définir les heures de début et de fin exactes de la plage quotidienne, ce qui permet une flexibilité totale pour différentes stratégies et sessions de
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveleur –       Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, ainsi que les zones clés basées sur des barres. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à fort volume, et plus peti
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Indicateur VWAP ancré Le VWAP ancré   est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le   prix moyen pondéré par le volume (VWAP)   à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une ac
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Assistance aux lots       est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading. Il ajoute une intuition       ACHETER       et       VENDRE       boutons, ainsi qu'un       taille du lot       champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio). Lorsque vous cliquez sur le       Acheter       ou       Vendre       bouton, l'indi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis