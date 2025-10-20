Lotsize Assistance

Assistance aux lots est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading.

Il ajoute une intuition ACHETER et VENDRE boutons, ainsi qu'un taille du lot champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio).





Lorsque vous cliquez sur le Acheter ou Vendre bouton, l'indicateur dessine automatiquement Entrée , StopLoss et TakeProfit lignes sur le graphique.

Ces lignes sont initialement positionnées selon vos paramètres prédéfinis basés sur l'ATR. Vous pouvez déplacer librement chacune de ces lignes vers de nouveaux niveaux de prix, et l'indicateur mettre à jour instantanément les calculs du ratio RR par conséquent.





Le taille du lot Le champ vous permet de modifier la taille de votre position à la volée.

Tous les calculs RR s'ajustent automatiquement en fonction de la taille du lot saisi, fournissant des mesures de risque précises et en temps réel.





Le Clair Le bouton supprime tous les objets créés par l'indicateur sans affecter les éléments dessinés manuellement sur le graphique, garantissant ainsi que vos annotations personnelles restent intactes.





Easy Assistance est conçu avec une forte concentration sur facilité d'utilisation et rapidité .

Il porte vraiment bien son nom car le moyen le plus simple et le plus rapide pour calculer et gérer les ratios risque/récompense directement à partir de votre graphique de trading.