Lions share ATR Line L

Lions share AtrLine — это полностью настраиваемый торговый советник для MetaTrader 5, созданный для следования за трендом. В основе его стратегии лежит индикатор ATR Line, построенный на основе индикатора Average True Range (ATR) и скользящей средней (MA). Советник определяет направление тренда, когда цена пробивает линию индикатора, и использует дополнительный фильтр для подтверждения сигналов, что помогает отсеивать ложные входы.


Благодаря гибким настройкам управления капиталом, встроенному фильтру волатильности и трейлинг-стопу, Lions share AtrLine можно адаптировать под различные торговые инструменты и таймфреймы.

Фильтр сигналов: Для подтверждения входа используется вторая, более быстрая скользящая средняя. Сделка открывается только в том случае, если сигнальная MA пересекает ATR Line в нужном направлении, подтверждая силу тренда.

Фильтр волатильности: В советник встроен дополнительный фильтр на основе ATR . Торговля разрешена только в том случае, если текущая волатильность рынка превышает установленный порог, что позволяет избегать периодов низкой активности. (Отсутствует в версии L)

Ключевые особенности

Гибкое управление капиталом:

Возможность использовать как фиксированный лот (Lot_Size) - (Фиксированный лот в версии L, равный 1)

Так и динамический лот в процентах от свободных средств - (Отсутствует в версии L)


Встроенный трейлинг-стоп: Автоматическое перемещение стоп-лосса для защиты прибыли. Уровни активации и шага трейлинга задаются в процентах от цены открытия, что делает его адаптивным.

Процентные Stop Loss и Take Profit: Уровни SL и TP устанавливаются в процентах от текущей цены, что позволяет им автоматически подстраиваться под волатильность инструмента.

Настройка торговли: Возможность разрешать или запрещать продажи (Use_Sell_Trade), что позволяет использовать советник только для длинных позиций. - (Отсутствует в версии L)

Входные параметры

MAGIC: Уникальный номер для ордеров советника.

Use_Sell_Trade: Разрешить (true) или запретить (false) открытие коротких позиций.- (Отсутствует в версии L)

Lot_Size: Размер фиксированного лота (если Use_Percentage_Risk = false).- (Отсутствует в версии L)

Use_Percentage_Risk: Включить расчёт лота в % от свободных средств.- (Отсутствует в версии L)

Risk_Percent_Buy/Risk_Percent_Sell: Процент риска для сделок на покупку и продажу.- (Отсутствует в версии L)

ATR_Period: Период индикатора ATR для расчёта AtrLine.

MA_Period: Период основной скользящей средней.

ATR_ratio: Коэффициент для расчёта AtrLine.

Signal_MA_period: Период сигнальной скользящей средней для подтверждения сигнала.

UseAtrFilter: Включить/выключить фильтр волатильности.- (Отсутствует в версии L)

AtrFilterPeriod: Период ATR для фильтра волатильности.- (Отсутствует в версии L)

AtrFilterThreshold: Пороговое значение волатильности для разрешения торговли.- (Отсутствует в версии L)

TPB_Percent/SLB_Percent: Take Profit и Stop Loss в процентах для покупок.

TPS_Percent/SLS_Percent: Take Profit и Stop Loss в процентах для продаж.

UseTrailingStop: Включить/выключить трейлинг-стоп.

BuyTrailingActivationPercent/BuyTrailingStepPercent: Процент активации и шага трейлинга для покупок.

SellTrailingActivationPercent/SellTrailingStepPercent: Процент активации и шага трейлинга для продаж.

