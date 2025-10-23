Lions share ATR Line L

Lions share AtrLine — это полностью настраиваемый торговый советник для MetaTrader 5, созданный для следования за трендом. В основе его стратегии лежит индикатор ATR Line, построенный на основе индикатора Average True Range (ATR) и скользящей средней (MA). Советник определяет направление тренда, когда цена пробивает линию индикатора, и использует дополнительный фильтр для подтверждения сигналов, что помогает отсеивать ложные входы.





Благодаря гибким настройкам управления капиталом, встроенному фильтру волатильности и трейлинг-стопу, Lions share AtrLine можно адаптировать под различные торговые инструменты и таймфреймы.





ATR Line в нужном направлении, подтверждая силу тренда. Фильтр сигналов: Для подтверждения входа используется вторая, более быстрая скользящая средняя. Сделка открывается только в том случае, если сигнальная MA пересекаетв нужном направлении, подтверждая силу тренда.





Фильтр волатильности: В советник встроен дополнительный фильтр на основе ATR . Торговля разрешена только в том случае, если текущая волатильность рынка превышает установленный порог, что позволяет избегать периодов низкой активности. (Отсутствует в версии L)





Ключевые особенности

Гибкое управление капиталом:





Возможность использовать как фиксированный лот (Lot_Size) - (Фиксированный лот в версии L, равный 1)

Так и динамический лот в процентах от свободных средств - (Отсутствует в версии L)





Встроенный трейлинг-стоп: Автоматическое перемещение стоп-лосса для защиты прибыли. Уровни активации и шага трейлинга задаются в процентах от цены открытия, что делает его адаптивным.





Процентные Stop Loss и Take Profit: Уровни SL и TP устанавливаются в процентах от текущей цены, что позволяет им автоматически подстраиваться под волатильность инструмента.





Настройка торговли: Возможность разрешать или запрещать продажи (Use_Sell_Trade), что позволяет использовать советник только для длинных позиций. - ( Отсутствует в версии L )





Входные параметры



MAGIC: Уникальный номер для ордеров советника.





Use_Sell_Trade: Разрешить (true) или запретить (false) открытие коротких позиций. - ( Отсутствует в версии L )





Lot_Size: Размер фиксированного лота (если Use_Percentage_Risk = false). - ( Отсутствует в версии L )





Use_Percentage_Risk: Включить расчёт лота в % от свободных средств. - ( Отсутствует в версии L )





Risk_Percent_Buy/Risk_Percent_Sell: Процент риска для сделок на покупку и продажу. - ( Отсутствует в версии L )





ATR_Period: Период индикатора ATR для расчёта AtrLine. Период индикатора ATR для расчёта





MA_Period: Период основной скользящей средней.





ATR_ratio: Коэффициент для расчёта AtrLine. Коэффициент для расчёта





Signal_MA_period: Период сигнальной скользящей средней для подтверждения сигнала.





UseAtrFilter: Включить/выключить фильтр волатильности. - ( Отсутствует в версии L )





AtrFilterPeriod: Период ATR для фильтра волатильности. - ( Отсутствует в версии L )





AtrFilterThreshold: Пороговое значение волатильности для разрешения торговли. - ( Отсутствует в версии L )





TPB_Percent/SLB_Percent: Take Profit и Stop Loss в процентах для покупок.





TPS_Percent/SLS_Percent: Take Profit и Stop Loss в процентах для продаж.





UseTrailingStop: Включить/выключить трейлинг-стоп.





BuyTrailingActivationPercent/BuyTrailingStepPercent: Процент активации и шага трейлинга для покупок.





SellTrailingActivationPercent/SellTrailingStepPercent: Процент активации и шага трейлинга для продаж.