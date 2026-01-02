Trawler MT5


Découvrez Trawler EA, un Expert Advisor conçu pour accompagner les traders sur le marché des changes grâce à une approche intelligente de la grille de couverture. Trawler EA permet de gérer efficacement les transactions grâce à des ordres en attente et des stratégies dynamiques adaptables aux conditions de marché.

Caractéristiques principales :

Stratégie de grille de couverture : Trawler EA place simultanément des ordres en attente Buy Stop et Sell Stop afin de capter les fluctuations potentielles du marché.

Gestion automatique des positions : Une fois l'objectif fixé atteint, Trawler EA clôture toutes les positions et définit de nouveaux ordres en attente pour la poursuite des transactions.

Plage dynamique des ordres en attente : Ajuste l'écart entre les ordres en fonction de la volatilité du marché, afin d'optimiser les performances dans des conditions variables.

Objectifs de profit flexibles : Vous permet de définir des objectifs de profit en valeur monétaire ou en pourcentage, vous permettant ainsi de contrôler votre stratégie.

Fonctionnalité Objectif quotidien : Gérez vos objectifs de profit quotidiens pour un trading discipliné.

Filtre horaire personnalisable : Permet de trader pendant des séances de marché spécifiques, selon vos préférences.

Entrées ajustables :

Pause bougie avant réentrée : Contrôle la pause entre les transactions pour éviter les entrées fréquentes.

Nombre maximal d'ordres en attente (PO max.) : Limite le nombre d'ordres en attente actifs afin de gérer les risques.

Plage dynamique des PO : S'adapte aux conditions de marché pour un placement d'ordres efficace.

Objectif monétaire/pourcentage : Définissez vos objectifs de profit préférés.

Objectif quotidien : Définissez vos objectifs de trading quotidiens.

Filtre horaire : Ajustez les heures de trading selon votre stratégie.
Video Trawler MT5
