Range Breakout Beast MT5 — Cassures précises depuis des zones de prix clairement définies

Range Breakout Beast MT5 est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu pour trader les cassures de ranges (phases de consolidation). Il détecte des zones de prix serrées au sein de fenêtres horaires configurables (p. ex. session asiatique) et exécute des cassures intelligentes avec un pilotage du risque et une protection du compte complets.

Sans martingale ni grid — des entrées et sorties claires, 100 % basées sur des règles.

Pourquoi choisir Range Breakout Beast ?

Avantage clair et vérifiable : Cassures de ranges étroits avec filtres de volatilité, de spread et de qualité.

Discipline du risque constante : SL/TP fixes ou basés sur pourcentage/range, break-even, trailing, prises partielles, etc.

Flexible sur plusieurs marchés : FX, indices, or — ajustable via la taille du range et les filtres.

Compatible brokers & prop firms : Prêt pour ECN, ordres au marché, pause actualités, règles aidant aux challenges prop.

Logique propre : Pas d’ajouts dangereux, pas de martingale.

Fonctions clés

Détection de range par fenêtre horaire : Définissez début/fin (heure broker), p. ex. 00:00–07:59 pour l’Asie.

Déclencheur de cassure avec buffer : Entrée sur cassure plus X points — confirmation optionnelle sur clôture de bougie .

Filtre actualités : Pause avant/après les événements à fort impact.

Mode prop firm : Garde-fous pour respecter les règles de challenge (limites quotidiennes/hebdomadaires).

Protection du compte : Plafonds de drawdown hebdo/mensuel en montant ou en %, nombre max de trades/jour, délai de refroidissement.

Comment l’EA trade (logique de stratégie)

Scan : Pendant la fenêtre définie, il calcule le plus haut/bas du range via RangeStartTime–RangeEndTime. Filtres : La taille du range doit rester entre MinRange et MaxRange (points/%). Les filtres peuvent être désactivés. Préparation : Mise en place des scénarios achat/vente au-dessus/au-dessous du range, avec buffer de cassure (si activé). Entrée : À l’activation, le SL est placé au-delà du range ou selon le mode choisi (points, %, range). TP par points, facteur (ratio risque/rendement, R:R) ou %. Gestion de trade : Passage au break-even, trailing stop, prises partielles, expiration des ordres en attente non déclenchés.

Utilisation recommandée

Unités de temps : M5–H1 (souvent M15/M30 pour les cassures de session).

Instruments : Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), XAUUSD, DAX/US30/US100 (attention au spread).

Brokers : Faible spread/commission, exécution rapide (ECN).

Fuseaux horaires : Utilisez l’heure broker ; réglez correctement l’écart GMT/l’heure d’été si nécessaire.

Remarques & paramètres

Le guide détaillé des paramètres (explications + presets d’exemple) est disponible ici : [guide des paramètres].

Installation & démarrage

Installez l’EA dans MT5 → ouvrez un graphique → choisissez symbole & unité de temps. Activez AutoTrading et vérifiez le type de compte (hedging/netting). Configurez horaires de session & risque, puis testez dans le Strategy Tester. Commencez petit (démo ou faible taille de lot), puis montez en puissance progressivement.

FAQ

Utilise-t-il la martingale ou un grid ?

Non. Range Breakout Beast ne traite que des setups individuels à risque prédéfini.

Fonctionne-t-il avec des spreads plus élevés ou pendant la nuit ?

Oui — les filtres de spread/actualités aident, même si des spreads serrés restent préférables.

Puis-je l’exécuter sur plusieurs graphiques ?

Oui — utilisez un MagicNumber unique et des limites adaptées sur chaque graphique.

Quelle taille de compte est nécessaire ?

Fonctionne aussi avec de petits comptes ; ajustez RiskPercent en conséquence.

Avertissement de risque : Le trading de produits à effet de levier comporte des risques importants. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez soigneusement dans le Strategy Tester et sur compte démo avant tout passage en réel.