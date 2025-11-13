Range Breakout Beast MT5
- Experts
- Igor Widiger
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Range Breakout Beast MT5 è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato per tradare i breakout dai range di consolidamento. Identifica range stretti all’interno di finestre orarie configurabili (es. sessione asiatica) ed esegue operazioni di breakout con gestione del rischio e protezione del conto complete.
Nessun Martingale, nessuna griglia — solo ingressi e uscite chiari, basati su regole.
Perché scegliere Range Breakout Beast?
Vantaggio chiaro e verificabile: Breakout da range stretti con filtri di volatilità, spread e qualità.
Focus costante sul rischio: SL/TP fissi o basati su percentuale/range, punto di pareggio (break-even), trailing stop, prese parziali e altro.
Flessibile sui mercati: FX, indici, oro — regolabile tramite dimensione del range e filtri.
Compatibile con broker e prop firm: Pronto per ECN, ordini a mercato, pausa notizie e regole di supporto ai challenge.
Logica pulita: Nessun media di posizione pericoloso, niente Martingale.
Funzioni principali
Rilevazione del range per finestra temporale: Imposta inizio/fine (ora del broker), es. 00:00–07:59 per l’Asia.
Trigger di breakout con buffer: Entrata sul breakout più X punti — con conferma opzionale alla chiusura della candela.
Filtro notizie: Pausa facoltativa prima/dopo eventi ad alto impatto.
Modalità prop firm: Salvaguardie per rispettare le regole dei challenge (limiti giornalieri/settimanali).
Protezione del conto: Limiti di drawdown settimanali/mensili in denaro o percentuale, numero massimo di trade al giorno, intervallo di raffreddamento.
Come opera l’EA (logica della strategia)
Scansione: Durante la finestra configurata definisce massimo/minimo del range usando RangeStartTime–RangeEndTime.
Filtri: La dimensione del range deve rientrare tra MinRange e MaxRange (in punti/percentuale); i filtri possono essere disattivati.
Preparazione: Imposta setup di acquisto/vendita sopra/sotto il range con buffer di breakout (se attivo).
Entrata: Alla rottura, lo SL è posizionato oltre il range o secondo la modalità scelta (punti, percentuale o range). Il TP può essere per punti, fattore (rapporto rischio/rendimento, R:R) o percentuale.
Gestione della posizione: Break-even, trailing stop, presa parziale e scadenza per gli ordini pendenti non attivati.
Utilizzo consigliato
Timeframe: M5–H1 (comunemente M15/M30 per i breakout di sessione).
Strumenti: Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), XAUUSD, DAX/US30/US100 (attenzione allo spread).
Broker: Spread/commissioni bassi e esecuzione rapida (ECN).
Fusi orari: Usa l’ora del broker; imposta correttamente GMT offset/ora legale se necessario.
Note e parametri
La guida dettagliata ai parametri (con spiegazioni e preset di esempio) è disponibile qui: [guida ai parametri].
Installazione e avvio
Installa l’EA in MT5 → apri un grafico → scegli simbolo e timeframe.
Abilita AutoTrading e verifica il tipo di conto (hedging/netting).
Configura orari di sessione e rischio, quindi testa nel Strategy Tester.
Inizia in piccolo (demo o size ridotta) e scala gradualmente.
FAQ
Usa Martingale o grid?
No. Range Breakout Beast gestisce setup singoli con rischio predefinito.
Funziona con spread più alti o durante la notte?
Sì — i filtri di spread/notizie aiutano, anche se spread stretti restano preferibili.
Posso eseguirlo su più grafici?
Sì — usa un MagicNumber univoco e limiti adeguati su ogni grafico.
Quale dimensione del conto è necessaria?
Funziona anche con conti piccoli; regola RiskPercent di conseguenza.
Avvertenza di rischio: Il trading di prodotti a leva comporta rischi significativi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa accuratamente nel Strategy Tester e su un conto demo prima di passare al live.