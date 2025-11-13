Range Breakout Beast MT5 — Net fiyat bölgelerinden hassas kırılmalar

Range Breakout Beast MT5, konsolidasyon (range) kırılmalarını işlemeye odaklı, tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. Serbestçe yapılandırılabilen işlem pencereleri (örn. Asya seansı) içinde sıkışık fiyat aralıklarını tespit eder ve kapsamlı risk yönetimi ve hesap koruması ile akıllı kırılma işlemleri açar.

Martingale yok, grid yok — yalnızca kurallara dayalı, net giriş ve çıkışlar.

Neden Range Breakout Beast?

Açık ve test edilebilir edge: Dar aralık kırılmaları; volatilite, spread ve kalite filtreleriyle güçlendirilir.

Sürekli risk odağı: Sabit ya da yüzde/aranlık (range) bazlı SL/TP, break-even, trailing stop, kısmi kâr alma ve daha fazlası.

Pazarlar arası esneklik: FX, endeksler, altın — aralık boyutu ve filtrelerle ince ayar.

Aracı kurum ve prop-firm dostu: ECN uyumlu, piyasa emri, haber arası, prop challenge kurallarını destekleyen korumalar.

Temiz mantık: Tehlikeli maliyet düşürme yok, Martingale yok.

Temel özellikler

Zaman penceresine göre aralık tespiti: Başlangıç/bitiş (aracı kurum saati) serbestçe ayarlanır; örn. 00:00–07:59 (Asya).

Buffer’lı kırılma tetikleyici: Kırılma + X puan ile giriş; isteğe bağlı mum kapanışı onayı .

Haber filtresi: Yüksek etkili haberlerin öncesinde/sonrasında otomatik duraklama.

Prop-firm modu: Günlük/haftalık limitler gibi challenge kurallarına uyumu kolaylaştıran güvenlikler.

Hesap koruması: Haftalık/aylık maksimum düşüş (para veya yüzde), günlük maksimum işlem sayısı, cool-down süresi.

EA nasıl işlem açar? (strateji akışı)

Taramа: Belirlenen pencere içinde RangeStartTime–RangeEndTime esas alınarak range yüksek/düşük belirlenir. Filtreleme: Range boyutu MinRange–MaxRange (puan/yüzde) aralığında olmalıdır; filtreler kapatılabilir. Hazırlık: Range’in üzerinde/altında alım/satım kurulumları yerleştirilir; kırılma buffer’ı isteğe bağlıdır. Giriş: Tetiklemede SL range dışına ya da seçilen moda (puan, yüzde, range) göre konur. TP puan, faktör (risk/ödül, R:R) veya yüzdeyle ayarlanabilir. Pozisyon yönetimi: Break-even, trailing stop, kısmi kâr, tetiklenmeyen bekleyen emirler için son kullanma süresi.

Önerilen kullanım

Zaman dilimleri: M5–H1 (seans kırılmaları için genelde M15/M30).

Enstrümanlar: Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), XAUUSD, DAX/US30/US100 (spread’e dikkat).

Aracı kurum: Düşük spread/komisyon, hızlı icra (ECN).

Saat dilimi: Aracı kurum saatini kullanın; gerekirse GMT ofseti/yaz saati uygulamasını doğru ayarlayın.

Notlar ve parametreler

Açıklamalar ve örnek preset’lerle ayrıntılı parametre kılavuzu burada: [parametre kılavuzu bağlantısı].

Kurulum ve başlangıç

EA’yı MT5’e kurun → grafik açın → sembol ve zaman dilimi seçin. AutoTrading’i etkinleştirin ve hesap tipini kontrol edin (hedging/netting). Seans saatlerini ve riski yapılandırın; ardından Strategy Tester’da test edin. Küçük başlayın (demo veya küçük lot) ve kademeli olarak ölçekleyin.

SSS

Martingale veya grid kullanıyor mu?

Hayır. Range Breakout Beast, önceden tanımlı riskle tekil setupları işler.

Yüksek spread’de veya gece de çalışır mı?

Evet — spread/haber filtreleri yardımcıdır; yine de dar spread her zaman avantajlıdır.

Birden fazla grafikte aynı anda çalıştırabilir miyim?

Evet — her grafik için benzersiz bir MagicNumber ve uygun limitler kullanın.

Gerekli minimum hesap büyüklüğü nedir?

Küçük hesaplarda da çalışır; RiskPercent’i buna göre ayarlayın.

Risk uyarısı: Kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak önemli riskler içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Canlıya geçmeden önce Strategy Tester’da ve demo hesapta kapsamlı şekilde test edin.