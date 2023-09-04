Savius Zone Indicator

Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente:
  • Definire delle zone oggettive da attenzionare
  • Ridurre la discrezionalità
  • Filtrare i tuoi pattern operativi
  • Avvalerti di un metodo comprovato

Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone:

Zone Buy & Sell

L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati:
DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones


Occasioni giornaliere

Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i giorni, evita che il trader vada in over trading, aiutandolo a selezionare i suoi setup operativi, offrendo delle zone con alte % di inversione del trend di breve periodo.


Logiche di Mercato Intelligenti

Savius Zone permette di entrare a mercato seguendo precise logiche di rischio rendimento, le zone compaiono automaticamente all’apertura delle borse di riferimento. Inoltre le zone non testate dal prezzo nei giorni precedenti, rimangono valide e indicate sul chart con colorazioni differenti.


Personalizzazione

Savius Zone è personalizzabile, infatti è possibile configurare quanti giorni di storico caricare sul grafico con le relative zone, i colori delle zone odierne e quelle passate e infine è possibile impostare un pop-up e un allarme sonoro quando il prezzo entra in contatto con le zone dell’indicatore.



