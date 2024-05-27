Blue FX est un robot de trading automatique qui vous évitera des tâches quotidiennes routinières. Entièrement prêt à l'emploi dès la première minute dans le terminal MetaTrader 4 sur toutes les paires de devises et tous les instruments.

La plus grande efficacité positive est observée dans l'agrégat lorsque l'on travaille simultanément sur les paires majeures et les taux croisés, ainsi que sur les métaux et la crypto.

N'importe quel délai à votre goût et à votre couleur.

Vous avez le choix entre de nombreux paramètres, mais par défaut, il est prêt à fonctionner dès maintenant.

Bonne négociation.