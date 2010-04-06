Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA est un système de trading multipaires entièrement automatique pour MT4.





Ce logiciel Expert Advisor haute qualité, prêt à l'emploi, gère toutes vos opérations de trading ! 7 fichiers Set_files disponibles pour 7 paires !





Utilisez Set_files v25.17 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





Principales fonctionnalités de l'EA :

- Méthodes de scalping basées sur les niveaux de support/résistance locaux.

- Système sécurisé et n'utilisant aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre possède son propre SL fixe pour la protection du compte.

- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux professionnels du Forex qu'aux débutants.

- Robot automatique : il vous suffit de l'installer sur MT4 (suivez simplement la procédure d'installation ci-dessous), puis de laisser votre ordinateur tourner ou d'utiliser un VPS.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Calcul de la taille des positions avec intérêts composés.

- Le solde minimum requis pour utiliser le robot est de 100 $.

- Période : M15 uniquement.

- Paires de trading : GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée à la fin de la séance américaine et au début de la séance asiatique.

- Effet de levier du compte : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : risque de 2 à 3 % par transaction (modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.

- L'EA dispose d'un affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde, les capitaux propres et les marges du compte.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps est situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD et EURCAD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez un EA à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les Set_files v25.17 dans la section « Commentaires » de la page web de l'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à « true ».

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 s'exécuter sur votre PC (ou VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.