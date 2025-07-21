FJ Universe LOT Price Analyzer

FJUNIVERSE | MT5 Outil de capture instantanée du prix minimum par lot

Une manière simple et efficace de comprendre votre risque par transaction.

Ce script est conçu pour aider les traders débutants à visualiser clairement le risque potentiel associé au trading de la taille de lot minimum pour chaque symbole répertorié dans leur fenêtre "Observation du marché". En un seul clic, le script calcule la valeur estimée d'une position ouverte avec la taille de lot minimum, en utilisant le prix actuel du marché (ask) et la taille du contrat. Il détermine ensuite combien serait mis en jeu si le prix de cet instrument tombait à zéro.

Tous les résultats sont enregistrés dans un fichier CSV structuré et également affichés dans le journal du terminal MetaTrader pour une consultation rapide.