FJ Universe LOT Price Analyzer
- Utilitaires
- Frantisek Juris
- Version: 1.3
- Mise à jour: 15 août 2025
- Activations: 5
FJUNIVERSE | MT5 Outil de capture instantanée du prix minimum par lot
Une manière simple et efficace de comprendre votre risque par transaction.
Ce script est conçu pour aider les traders débutants à visualiser clairement le risque potentiel associé au trading de la taille de lot minimum pour chaque symbole répertorié dans leur fenêtre "Observation du marché". En un seul clic, le script calcule la valeur estimée d'une position ouverte avec la taille de lot minimum, en utilisant le prix actuel du marché (ask) et la taille du contrat. Il détermine ensuite combien serait mis en jeu si le prix de cet instrument tombait à zéro.
Tous les résultats sont enregistrés dans un fichier CSV structuré et également affichés dans le journal du terminal MetaTrader pour une consultation rapide.
Fonctionnalités :
- Calcule l'exposition monétaire minimale par symbole en fonction du prix actuel du marché.
- Affiche et exporte la perte maximale potentielle (basée sur une chute de prix de 100 %) pour la taille de lot minimum autorisée.
- Prend une capture instantanée du prix actuel pour garantir que les données sont précises et reflètent les conditions du marché en temps réel.
- Enregistre les résultats dans un format CSV clair avec quatre colonnes : Symbole, Prix de la capture, Prix minimum par lot (en devise du compte), et Taille de lot minimum.
- Fonctionne pour tous les types d'instruments pris en charge par votre courtier, y compris les paires de devises, les actions, les indices et les matières premières.
- Facile à utiliser : il suffit d'exécuter le script à partir de n'importe quel graphique. Aucune configuration ou action de trading n'est requise.
Cas d'utilisation :
- Évaluer et comparer le coût réel du trading de divers symboles.
- Calcul du coût minimal des stratégies DCA, GRID ou autres positions de trading.
- Comprendre l'exposition maximale au risque par instrument avant d'entrer dans une transaction.
- Convient aux traders débutants et intermédiaires cherchant à gérer leur capital plus efficacement.