FJ Universe AIX Grok Assistant
- Utilitaires
- Frantisek Juris
- Version: 1.0
- Activations: 5
AIX GROK FJU ASSISTANT | Conseiller de Trading Alimenté par l'IA pour MetaTrader 5
Transformez votre trading avec l'AIX GROK FJU ASSISTANT, un Expert Advisor (EA) avancé pour MetaTrader 5 (MT5) qui exploite la technologie d'intelligence artificielle de pointe de GROK (développée par xAI) pour fournir des analyses techniques en temps réel et des informations sur le trading. Conçu pour les traders novices comme expérimentés, cet EA connecte vos graphiques MT5 à GROK AI, fournissant des signaux de trading basés sur les données et sans interférences émotionnelles directement sur votre Discord ou Telegram. En analysant les données des graphiques à chaque clôture de bougie, l'AIX GROK FJU ASSISTANT vous permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, améliorant votre stratégie de trading manuel avec la précision de l'IA.
Que vous pratiquiez le scalping, le swing trading ou la gestion de positions à long terme, cet EA offre une flexibilité inégalée et un support en temps réel, vous aidant à rester en avance sur les marchés volatils. Découvrez comment le trading alimenté par l'IA peut améliorer vos performances et ouvrir de nouvelles opportunités sur les marchés financiers.
Pourquoi choisir l'AIX GROK FJU ASSISTANT ?
Exploitez la puissance de l'intelligence artificielle pour révolutionner votre expérience de trading. Voici pourquoi les traders font confiance à cet EA :
- Analyse IA en temps réel : Connecte de manière fluide les graphiques MT5 à GROK AI, analysant les données à chaque clôture de bougie pour fournir une analyse technique instantanée adaptée à votre style de trading.
- Prise de décision sans émotions : Élimine les biais émotionnels grâce à des informations basées sur les données, garantissant des décisions de trading objectives soutenues par les algorithmes IA avancés de GROK.
- Stratégies de trading personnalisables : Prend en charge des paramètres flexibles comme plusieurs périodes, vous permettant d'adapter l'EA à votre approche de trading préférée.
- Notifications instantanées : Recevez des signaux de trading et des mises à jour de performance en temps réel via Discord ou Telegram, vous gardant informé où que vous soyez.
- Compatibilité multi-actifs : Fonctionne avec différentes classes d'actifs, y compris le forex, les actions et les matières premières, pour des opportunités de trading diversifiées.
- Configuration conviviale : Des paramètres faciles à configurer le rendent accessible aux débutants tout en offrant une personnalisation avancée pour les traders expérimentés.
- Gestion des risques améliorée : Inclut des outils comme le stop-loss pour aider à protéger votre capital, bien que des risques subsistent (voir l'avertissement ci-dessous).
Paramètres de configuration :
- Invite système : Définissez l'invite et les paramètres pour l'analyse technique demandée, personnalisant les informations de l'IA pour répondre à vos besoins spécifiques en trading.
- Clé API Grok (de https://console.x.ai) : Votre clé API personnalisée pour connecter votre compte MT5 à GROK AI pour une analyse de données fluide.
- Langue de réponse : Fonction expérimentale pour définir la langue de réponse (actuellement limitée aux langues sans caractères spéciaux).
- Modèle : Sélectionnez un modèle GROK AI personnalisé pour optimiser l'analyse pour votre stratégie de trading.
- Point de terminaison API Grok : Le point de terminaison pour les requêtes API, garantissant une communication sécurisée avec les serveurs GROK AI.
- Période de rétrospection des bougies (max. 50) : Définissez la période maximale de rétrospection pour l'analyse des données des bougies sur la période choisie, jusqu'à 50 bougies.
- Sélection de période : Activez ou désactivez des périodes spécifiques (vrai/faux) pour aligner l'EA sur vos intervalles de trading préférés.
- -------------------
- Nom du lien de marque (brandLinkName) : Ajoutez un nom personnalisé pour un lien inclus dans vos rapports de trading, idéal pour personnaliser ou marquer vos rapports.
- URL du lien de marque (brandLinkURL) : Fournissez une URL à associer au nom du lien de marque, comme votre site web ou profil, pour une personnalisation améliorée des rapports.
- Pseudo Discord (discordNickname) : Le nom affiché dans les rapports Discord ; utilisez des balises <@id> pour mentionner des utilisateurs ou rôles spécifiques dans votre canal Discord.
- Webhook Discord pour les journaux (discordWebhookLogs) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer des journaux de trading détaillés à votre canal Discord personnalisé, vous tenant informé des activités de l'EA.
- Webhook Discord pour les résultats (discordWebhookResults) : L'URL d'un webhook Discord pour envoyer les résultats de profits et pertes (PNL) à votre canal Discord personnalisé pour le suivi des performances.
- Pseudo Telegram (telegramNickname) : Le nom affiché dans les rapports Telegram ; prend en charge les balises @id pour marquer des utilisateurs ou groupes spécifiques.
- Jeton de bot Telegram (telegramBotToken) : Le jeton API de BotFather de Telegram pour connecter votre EA à un bot Telegram pour l'envoi de rapports.
- ID de chat Telegram (telegramChatID) : L'ID du chat ou du groupe Telegram où votre bot enverra les résultats PNL, vous tenant informé en déplacement.
Configuration pour l'intégration avec GROK (xAI) :
Pour activer l'intégration avec GROK AI, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://api.x.ai" à la liste des URL autorisées.
Configuration pour l'intégration avec Discord :
Pour activer les notifications de signaux Discord, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://discord.com" et "https://discordapp.com" à la liste des URL autorisées.
Configuration pour l'intégration avec Telegram :
Pour activer les notifications de signaux Telegram, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Conseillers Experts.
2. Cochez "Autoriser WebRequest pour les URL listées".
3. Ajoutez "https://api.telegram.org" à la liste des URL autorisées.
Essayez gratuitement !
Découvrez la puissance de l'AIX GROK FJU ASSISTANT avec nos ressources communautaires gratuites avant de vous abonner :
- FJUNIVERSE DISCORD – Rejoignez notre communauté Discord pour voir des exemples de signaux en temps réel et vous connecter avec d'autres traders.
- FJUNIVERSE TELEGRAM – Suivez notre canal Telegram pour des mises à jour en temps réel et des démonstrations de signaux.
Avertissement sur les risques :
Le trading comporte des risques significatifs, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'AIX GROK FJU ASSISTANT utilise des analyses avancées de GROK AI pour fournir des informations basées sur les données, ce qui peut amplifier à la fois les profits potentiels et les pertes. La volatilité du marché, les changements économiques et les événements imprévus peuvent affecter les performances. Il n'y a aucune garantie de profits, et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Effectuez toujours des recherches approfondies, évaluez votre tolérance au risque et envisagez de consulter un conseiller financier avant d'utiliser cet EA. Les performances affichées reflètent mon compte, mais vos résultats peuvent varier en raison de différences dans la taille du compte, les conditions du courtier ou le moment de l'exécution. Je ne suis pas responsable des pertes subies par les utilisateurs de cet EA.
Commencez votre aventure de trading IA aujourd'hui !
Prêt à faire passer votre trading au niveau supérieur avec des informations alimentées par l'IA ? L'AIX GROK FJU ASSISTANT est votre clé pour des décisions de trading plus intelligentes et basées sur les données. Abonnez-vous maintenant pour découvrir des analyses techniques en temps réel, une intégration fluide avec MT5 et la confiance de trader avec une technologie IA de pointe ! Rejoignez notre communauté de traders et déverrouillez l'avenir du trading !