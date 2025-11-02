FJ Universe Volatility Checker

FJUNIVERSE | Outil MT5 de Volatilité et Lot Minimum

Un scanner puissant en un clic qui révèle instantanément le risque réel et la volatilité de chaque symbole dans votre Market Watch, en utilisant le timeframe actuel du graphique.

Ce script calcule le montant exact en USD à risque pour le lot minimum défini par le courtier, ainsi qu’un profil complet de volatilité basé sur toutes les bougies chargées. Les résultats sont enregistrés dans un fichier CSV propre et affichés dans le Journal MetaTrader avec le nombre de barres.