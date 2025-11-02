FJ Universe Volatility Checker

FJUNIVERSE | Outil MT5 de Volatilité et Lot Minimum

Un scanner puissant en un clic qui révèle instantanément le risque réel et la volatilité de chaque symbole dans votre Market Watch, en utilisant le timeframe actuel du graphique.

Ce script calcule le montant exact en USD à risque pour le lot minimum défini par le courtier, ainsi qu’un profil complet de volatilité basé sur toutes les bougies chargées. Les résultats sont enregistrés dans un fichier CSV propre et affichés dans le Journal MetaTrader avec le nombre de barres.

Fonctionnalités :

  • Calcule MINPRICE : risque si le prix tombe à 0 via lot_min × ask × taille_contrat
  • Affiche SNAP : prix Ask actuel avec précision totale
  • Indique MINLOT : taille minimale de transaction autorisée par le courtier
  • Calcule la volatilité en % (toujours positive) sur toutes les barres disponibles :
AVGD Plage moyenne quotidienne % ( |H-L|/O )
AVGL Mouvement moyen haussier % ( |H-O|/O )
AVGS Mouvement moyen baissier % ( |L-O|/O )
MINL Plus petit mouvement haussier non nul % (exclut bougies plates)
MINS Plus petit mouvement baissier non nul % (exclut bougies plates)
MAXL Plus grand mouvement haussier %
MAXS Plus grand mouvement baissier % (valeur absolue)
BARS Nombre de bougies analysées
  • Exporte un CSV à 11 colonnes : PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
  • Fonctionne sur tous les timeframes — utilise celui du graphique où il est lancé
  • Supporte crypto, forex, indices, matières premières — tous les symboles du Market Watch
  • Sans configuration — 100 % automatique, sécurisé et ultra-rapide

Cas d’usage :

  • Comparer le coût réel d’entrée entre instruments (ex : BTC vs ADA)
  • Planifier des stratégies DCA, GRID ou martingale avec risque exact par lot minimum
  • Identifier les paires à forte volatilité pour breakout ou mean-reversion
  • Évaluer le ratio risque/volatilité avant d’allouer du capital
  • Idéal pour gestionnaires de risque, développeurs d’algos et formateurs

Cet outil n’ouvre, ne ferme ni ne modifie aucune position. Il est 100 % en lecture seule et sûr pour comptes réels et démo.

Utilise l’historique maximum disponible et force le téléchargement de données si nécessaire.

Que vous construisiez un robot GRID, enseigniez la gestion de position ou recherchiez la volatilité crypto — voici votre centre d’analyse tout-en-un.


Produits recommandés
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitaires
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitaires
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitaires
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Trade Managment
Marco Antonio Cruz Dawkins
Utilitaires
Trade management is a system that helps you manage your operations, that is, you perform the analysis, and we manage the operations as follows: Automatic Stop Loss once the trade is opened is a short or long with a maximum risk of 1% of the account.  Trailing Stop as the price moves in your favor.  Risk management is handled in a 2:1 , once the operation reaches a 1:1 move Stop Loss to break even .  Once the trade reaches a 2:1 closes half the lot, securing the profit and allowing the operation
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitaires
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Utilitaires
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/los
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitaires
Anti Grid Position Protector   est un outil utilitaire conçu pour vous protéger de la tentation d'ajouter à une position perdante dans l'espoir d'une reprise, ou d'essayer de vous couvrir lorsque vous n'y êtes pas destiné également. --------------------------Contributions----------------------- ---- Autoriser la couverture en cas de perte de positions ? -   C'est une entrée vrai/faux   (double clic pour changer sa valeur)   qui autorise/interdit l'ouverture d'un trade (soit un ordre en attente
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitaires
EA auto take profit, achat/vente automatique, gestionnaire de volume, trading latéral, point d'ouverture suiveur 1 – Ouverture automatique achat/vente EA ouvre automatiquement l'achat ou la vente en fonction des paramètres : profit, stoploss, volume. Gestion du volume : nombre total d'ordres et taille fixe 2 – Auto take profit : take profit avec profit minimum selon les paramètres, bouton take profit selon profit minimum et maximum 3 – Traitement des ordres : il existe 3 niveaux de stoploss de
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilitaires
Introducing the  Precision Data Extractor: ATR , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Average True Range  ( ATR )—from  multiple timeframes  and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  Stocks , and  Commodit
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitaires
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Trade Manager Tool
Jean Sebastien Paquet
Utilitaires
Trade Manager Tool uses adjustable lines displayed on your chart to let you prepare and visualize your order's entry, stop loss and take profit levels before you open a position. It will then use these levels along with your choice of maximum risk preset in order to   calculate your optimal position size   before sending the order to your broker. While providing an invaluable advantage to manual traders looking to control their risk and simplify their trading process, it also informs their deci
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Auto-Hedge System Description The auto-hedge system is a dynamic risk management tool designed to protect trading accounts from significant drawdowns while enabling opportunities for recovery and profit. When enabled, the system continuously monitors the account's drawdown relative to the initial balance recorded at the time of activation. Once the drawdown reaches the predefined trigger percentage, the auto-hedge mechanism initiates. At this point, the system executes hedge orders against all o
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitaires
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitaires
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Utilitaires
TradeManager 1.0   is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMI
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitaires
Fast Manager (MT5 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit features. It also offers a break-even option and a trailing stop for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Include "Breakeven" and "Close ALL" buttons   Spe
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
BTC Extreme
Abd Allah Mohamed Khalid Youssef
Experts
The BTC Fractal Momentum Extremes (BTCFME) is a precision-engineered indicator that fuses five unconventional, battle-tested methods—including fractal volume divergence, adaptive momentum, and price velocity convergence—to identify high-probability Bitcoin tops and bottoms before major moves occur. Leveraging volume anomalies, structure breaks, and temporal confluence, BTCFME filters out noise to deliver ultra-selective Buy and Sell signals with sniper-like accuracy. Entry is triggered when mul
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilitaires
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Utilitaires
Click Bait Pro – Synaptix Quant Click Bait Pro is a comprehensive trade management solution designed to provide precision, control, and efficiency in every market condition. Built with a structured approach to risk management, the tool ensures disciplined execution while offering traders the flexibility to adapt strategies across multiple market scenarios. Key Features: Account & Risk Management Real-time account information display with balance, equity, and risk exposure. Adjustable risk percen
Indicator Automator EA
Fatih Klavun
Utilitaires
Indicator Automator EA: The Ultimate Indicator Automation Tool Tired of being chained to your desk, waiting for signals from your favorite indicator? Do you want to eliminate emotional trading and unlock the true potential of your manual strategy? Indicator Automator EA is a powerful and highly versatile Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to automate ANY trading indicator that provides clear Buy and Sell signals through its indicator buffers. You don't need to be a programmer. If you have
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT5 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders qui naviguent sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 5. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur
FREE
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilitaires
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilitaires
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade / trade copier form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) . You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server . Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 => M
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitaires
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitaires
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit inclut un graphique en direct depuis WebSocket, un graphique historique et des mises à jour automatiques au redémarrage du terminal MT5 pour un fonctionnement fluide et sans intervention manuelle, vous permettant de trader Binance en toute fluidité. Trading, graphique en direct et données historiques disponibles pour le marché au comptant et les contrats à terme. Fonctionnalités graphiques : 1. Graphique OHLC en direct via WebSocket (WSS) 2. Mis
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitaires
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Swing Trigger - Indicateur Professionnel pour Swing Trading Indicateur avancé MT5 pour le swing trading sur timeframe H1. Identifie les points de retournement par analyse intelligente de price action. Rectangles personnalisables, lignes de référence et signaux d'entrée clairs. Design minimaliste pour des graphiques épurés. Caractéristiques: Rectangles de prix, niveaux de la veille, flèches de retournement, couleurs/styles personnalisables. Performance optimisée.
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilitaires
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
UniversalEAsl
Denigo240228
Utilitaires
Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции.  Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики. Основные стратегии: 1. Базовая стратегия (MA+ATR+Patterns) Тренд: Скользящая средняя (MA) Фильтр волатильности: ATR с динамическим множителем Паттерны: Серии баров для определения разворотов Режимы: ONLY_BUY/ONLY_SELL/BOTH 2. Стратегия Боллинджера Три подрежима: Breakout - пробойные сигналы в тренде Reversal - развор
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitaires
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitaires
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Professionnel de Motifs Aperçu Le CRT Pro Trading EA Ultimate v10 est un Expert Advisor multi-symboles avancé développé par Helios Technologies qui se spécialise dans la détection et le trading de motifs CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) avec alignement intelligent de tendance. Cet EA combine des concepts de trading institutionnel avec une gestion intelligente des signaux pour fournir des opportunités de trading à haute probabilité sur plus
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitaires
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitaires
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitaires
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
MT5 Trendline Trading ATM
Mohammad Reza Anari
Utilitaires
Trade with Confidence Using the Trendline Trading ATM (Advanced Trade Management)! Master entries, exits, and risk management with the powerful tools of the MetaTrader Trendline Trading ATM. This expert advisor equips you with a comprehensive suite of tools to trade consistently smarter, not harder.  Take control of your trading risk and drawdown, capture profitable entries, and let your winners run.  This innovative Trade Entry/Exit and Risk Management utility empowers you to:   Precision Entr
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Plus de l'auteur
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
Experts
BOT INVESTISSEUR DCA | Robot de Trading MetaTrader 5 Une solution de trading automatisée conçue pour simplifier et optimiser votre stratégie de trading sur MetaTrader 5 (MT5). Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions d'achat et gérer les transactions efficacement. Il évalue les conditions pour ouvrir une position d'achat et met à jour le niveau de prise de profit après l'ouverture de chaque nouvelle bougie. S'il n'y a
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Utilitaires
FJUNIVERSE | MT5 Outil de capture instantanée du prix minimum par lot Une manière simple et efficace de comprendre votre risque par transaction. Ce script est conçu pour aider les traders débutants à visualiser clairement le risque potentiel associé au trading de la taille de lot minimum pour chaque symbole répertorié dans leur fenêtre "Observation du marché". En un seul clic, le script calcule la valeur estimée d'une position ouverte avec la taille de lot minimum, en utilisant le prix actuel d
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Experts
BOT DE COUVERTURE DCA | Robot de Vente à Découvert pour MetaTrader 5 Maîtrisez les marchés baissiers avec le Bot de Couverture DCA, une solution de trading automatisée conçue pour optimiser votre stratégie de vente à découvert sur MetaTrader 5 (MT5). Ce Conseiller Expert (EA) utilise une stratégie disciplinée de Dollar-Cost Averaging (DCA) pour exécuter des positions de vente et gérer les transactions efficacement dans des marchés volatils ou en hausse. Il évalue les conditions pour ouvrir une
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
Experts
HFT TURBO BOT | Robot de Trading pour MetaTrader 5 Boostez votre trading avec le HFT TURBO BOT , une solution de trading automatisée de pointe conçue pour MetaTrader 5 (MT5). Cet Expert Advisor (EA) exploite une stratégie de trading à haute fréquence (HFT) pour exécuter des transactions ultra-rapides avec de petits objectifs de prise de bénéfices et un effet de levier élevé, maximisant les opportunités sur les marchés volatils. Conçu pour les traders à la recherche de vitesse et de précision, l
FJ Universe AIX Grok Assistant
Frantisek Juris
Utilitaires
AIX GROK FJU ASSISTANT | Conseiller de Trading Alimenté par l'IA pour MetaTrader 5 Transformez votre trading avec l' AIX GROK FJU ASSISTANT , un Expert Advisor (EA) avancé pour MetaTrader 5 (MT5) qui exploite la technologie d'intelligence artificielle de pointe de GROK (développée par xAI) pour fournir des analyses techniques en temps réel et des informations sur le trading. Conçu pour les traders novices comme expérimentés, cet EA connecte vos graphiques MT5 à GROK AI, fournissant des signaux
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis