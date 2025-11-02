FJ Universe Volatility Checker
- Utilitaires
- Frantisek Juris
- Version: 1.3
- Activations: 5
FJUNIVERSE | Outil MT5 de Volatilité et Lot Minimum
Un scanner puissant en un clic qui révèle instantanément le risque réel et la volatilité de chaque symbole dans votre Market Watch, en utilisant le timeframe actuel du graphique.
Ce script calcule le montant exact en USD à risque pour le lot minimum défini par le courtier, ainsi qu’un profil complet de volatilité basé sur toutes les bougies chargées. Les résultats sont enregistrés dans un fichier CSV propre et affichés dans le Journal MetaTrader avec le nombre de barres.
Fonctionnalités :
- Calcule MINPRICE : risque si le prix tombe à 0 via lot_min × ask × taille_contrat
- Affiche SNAP : prix Ask actuel avec précision totale
- Indique MINLOT : taille minimale de transaction autorisée par le courtier
- Calcule la volatilité en % (toujours positive) sur toutes les barres disponibles :
|AVGD
|Plage moyenne quotidienne % ( |H-L|/O )
|AVGL
|Mouvement moyen haussier % ( |H-O|/O )
|AVGS
|Mouvement moyen baissier % ( |L-O|/O )
|MINL
|Plus petit mouvement haussier non nul % (exclut bougies plates)
|MINS
|Plus petit mouvement baissier non nul % (exclut bougies plates)
|MAXL
|Plus grand mouvement haussier %
|MAXS
|Plus grand mouvement baissier % (valeur absolue)
|BARS
|Nombre de bougies analysées
- Exporte un CSV à 11 colonnes : PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
- Fonctionne sur tous les timeframes — utilise celui du graphique où il est lancé
- Supporte crypto, forex, indices, matières premières — tous les symboles du Market Watch
- Sans configuration — 100 % automatique, sécurisé et ultra-rapide
Cas d’usage :
- Comparer le coût réel d’entrée entre instruments (ex : BTC vs ADA)
- Planifier des stratégies DCA, GRID ou martingale avec risque exact par lot minimum
- Identifier les paires à forte volatilité pour breakout ou mean-reversion
- Évaluer le ratio risque/volatilité avant d’allouer du capital
- Idéal pour gestionnaires de risque, développeurs d’algos et formateurs
Cet outil n’ouvre, ne ferme ni ne modifie aucune position. Il est 100 % en lecture seule et sûr pour comptes réels et démo.
Utilise l’historique maximum disponible et force le téléchargement de données si nécessaire.
Que vous construisiez un robot GRID, enseigniez la gestion de position ou recherchiez la volatilité crypto — voici votre centre d’analyse tout-en-un.