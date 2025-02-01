SG Quick Closer

Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс

1) Просто бросьте его на график.

2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все!

3) нажмите кнопку "Close".

Версия для MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/129767

Если вы забыли включить Авто торговлю, будет выдано сообщение!

Буду рад увидеть ваши комментарии, что бы улучшить этот продукт.

