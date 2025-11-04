Professional Copy Trading System MT4

MT4 Professional Copy Trading System

Le MT4 Professional Copy Trading System est un outil fiable de copie de transactions multi-comptes, conçu pour les gestionnaires de fonds, les fournisseurs de signaux et les traders professionnels.

Il permet la synchronisation en temps réel des transactions entre les comptes maîtres et récepteurs, avec un contrôle précis des risques, une allocation flexible des lots et des fonctions de protection avancées.

Conçu pour une précision institutionnelle, il assure une exécution rapide, cohérente et sécurisée sur plusieurs courtiers.

Présentation

Le MT4 Professional Copy Trading System permet la réplication fluide des transactions entre plusieurs comptes.

Chaque action d’ordre — ouverture, modification, clôture — est reflétée en temps réel du compte maître vers un ou plusieurs comptes récepteurs, garantissant une performance homogène sur l’ensemble du portefeuille.

Le système prend en charge la copie locale et à distance, des filtres personnalisables, la correspondance automatique des symboles et plusieurs niveaux de protection du capital.

Que vous gériez des portefeuilles clients, distribuiez des signaux ou exploitiez plusieurs terminaux, le système garantit une exécution précise et un contrôle total.

Caractéristiques principales

Réplication instantanée des transactions – Copie en temps réel des ouvertures, modifications et clôtures.

Gestion flexible des lots – Choisissez entre lots fixes, proportionnels au solde, à l’équité ou mode multiplicateur.

Protection du capital et du drawdown – Mécanismes intégrés pour limiter les pertes excessives ou l’exposition au risque.

Gestion de paniers d’ordres – Combine plusieurs transactions pour un TP/SL ou un seuil de break-even commun.

Correspondance intelligente des symboles – Détection automatique des préfixes/suffixes entre courtiers.

Noyau optimisé pour la latence – Synchronisation rapide, idéale pour VPS et environnements haute fréquence.

Mode auto-copieur – Copie les transactions entre différents symboles au sein d’un même compte.

Filtres de commentaires et magic numbers – Suivi clair et contrôle des positions copiées.

Surveillance du cœur (heartbeat) et détection d’ordres orphelins – Maintient la stabilité du système et évite la désynchronisation.

Contrôle du risque et protection

Chaque module du système intègre ses propres mécanismes de sécurité :

Stop-out basé sur le solde, l’équité ou le drawdown.

Limites de perte et objectifs de profit journaliers.

TP/SL virtuels (non visibles par le courtier).

Fonction d’urgence « Close-All » lorsque les seuils de risque sont atteints.

Pause et reprise automatiques après les conditions critiques.

Ces mesures garantissent un fonctionnement sûr et fiable pour la gestion professionnelle de capitaux ou les opérations automatisées à long terme.

Logique de copie

Le système utilise un canal de synchronisation basé sur les fichiers, optimisé pour MT4.

Chaque compte maître envoie les signaux de transaction avec un délai minimal, tandis que les récepteurs surveillent et reproduisent en continu les actions selon les règles définies.

Modules internes clés :

Signal File Engine

Mapping Handler

Equity Monitor

Execution Queue

Une architecture modulaire garantit la stabilité du système même après redémarrage des terminaux ou sur différents VPS.

Exemple de configuration

Compte maître (émetteur) :

Définir InpMode = MODE_TRANSMITTER .

Spécifier le format des commentaires et le filtre de magic (facultatif).

Compte récepteur :

Définir InpMode = MODE_RECEIVER .

Ajouter le numéro du compte maître à la liste blanche.

Ajuster les paramètres de mise à l’échelle des lots et de filtrage d’équité.

Configuration auto-copieur (optionnelle) :

Définir InpMode = MODE_SELF_COPIER .

Exemple : copier EURUSD → GBPUSD.

Performance et fiabilité

Compatible avec tous types de courtiers (ECN, Standard, Cent).

Prise en charge des cotations à 4/5 décimales et des prix fractionnés.

Maintient la synchronisation même après un redémarrage VPS.

Entrées/sorties de fichiers optimisées pour une faible charge CPU.

Journalisation en temps réel pour le suivi et l’audit.

Exigences système

Plateforme : MetaTrader 4 (build 1350 ou version ultérieure)

Système : Windows 10/11, Windows Server 2019+

Recommandé : 1 Go de RAM, VPS à faible latence

Compatible avec tous les courtiers prenant en charge les Expert Advisors

Pourquoi choisir ce système

Contrairement aux outils simplifiés destinés aux particuliers, le MT4 Professional Copy Trading System est conçu pour une distribution de transactions de niveau institutionnel.

Il offre contrôle total, transparence et stabilité, garantissant que chaque position copiée suive la stratégie du compte maître avec la même précision.

Que vous gériez des comptes clients, une équipe de trading ou un portefeuille multi-compte, ce système assure une fiabilité professionnelle, bien au-delà d’une simple automatisation.

Procédure de déploiement

Attachez l’EA aux graphiques du compte maître et du compte récepteur. Configurez le mode de fonctionnement, les magic numbers et les règles de lots. Lancez le trading : toutes les transactions seront copiées instantanément. Surveillez les performances via le journal ou les logs MT4.

Le système est léger, sécurisé et prêt pour une utilisation continue 24h/24 sur VPS.