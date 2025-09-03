Nostradermus RegLin DEEP Time PRO

NosTraderMus_RegLin_PRO

EA (Expert Advisor) professionnel avec régression linéaire, filtres MTF et gestion active des positions

Recommandation : commencez les tests sur l’UT M5 (5 minutes).

NosTraderMus_RegLin_PRO s’adresse aux traders cherchant un trading quantitatif, discipliné et reproductible. L’EA détecte des zones de valeur via un canal de régression linéaire et n’entre que lorsque le contexte s’y prête (RSI, DeMarker, momentum multi-timeframe, volume et spread), tout en gérant chaque position de manière active et adaptative : ordres en attente intelligents, SL/TP basés sur la volatilité (écart-type), trailing stop, clôtures partielles progressives et take profit global fondé sur un objectif d’equity.

Avertissement responsable : aucun système ne garantit des résultats. Utilisez une gestion du risque et testez d’abord sur M5 (5 minutes) en compte démo avant de passer en réel.

Comment ça fonctionne ?

  • Structure statistique : calcule la pente, l’ordonnée à l’origine, l’écart-type des résidus et la corrélation par régression linéaire (achats/ventes traités séparément).

  • Filtre de contexte : valide RSI (courant et MTF), DeMarker, momentum, volume relatif (VMA 20 × facteur), spread et fenêtre horaire.

  • Probabilité gaussienne : estime la probabilité d’activation utile en mesurant la distance du prix à la ligne/bande du canal en multiples d’écart-type.

  • Entrée par ordre en attente : place un Buy Stop ou Sell Stop dans la zone optimale, avec SL/TP adaptés à la volatilité et aux contraintes du broker ; annule l’ordre s’il n’est pas déclenché à temps.

  • Gestion dynamique : trailing directionnel, partielles quand le PnL franchit des seuils (ou passe sous une limite), ajustements SL/TP, break-even (BE) relatif et fermeture totale à l’objectif d’equity.

Particularités et avantages

  • Trading mesuré, non intuitif : n’opère que lorsque prix + statistiques offrent un edge (corrélation minimale et pente favorable).

  • Adapté à la volatilité : SL/TP et zones d’entrée sont scalés par l’écart-type ; pas de niveaux fixes « à l’aveugle ».

  • MTF réaliste : confirme la force via RSI et momentum sur un timeframe supérieur, réduisant les entrées contre-tendance.

  • Gestion robuste : trailing, partielles, break-even relatif, objectifs globaux et annulation intelligente des ordres en attente non exécutés.

  • Contrôles pratiques : limites de spread, filtre horaire (y compris vendredi après-midi), contrôle de marge et filtre de congestion par volume.

  • 🔧 Optimisation indépendante achat/vente : avantage clé. Le système permet d’optimiser séparément les paramètres d’achat et de vente (fenêtre de régression, seuils en écarts-types, multiplicateurs TP/SL, trailing, etc.). On obtient ainsi des asymétries contrôlées : par exemple capter les impulsions haussières avec un RangoTendencia plus court et un AmpDesv plus faible, tandis que pour les ventes on exige une corrélation plus stricte et un trailing différent. Sur des marchés biaisés directionnellement ou à volatilité asymétrique, cette séparation améliore souvent la stabilité et la courbe d’equity face à une optimisation « unique » des deux sens.

Conception professionnelle

Le modèle combine la régression linéaire classique avec un composant probabiliste gaussien basé sur la distance en écarts-types. La gestion inclut des partielles progressives, un SL dynamique tenant compte de « l’âge » de l’ordre et des réajustements quand le prix évolue en faveur. Pensé pour l’auditabilité et la cohérence : activez les commentaires sur le graphique pour suivre en temps réel les métriques clés (RSI, pentes, corrélations).

Recommandations d’usage

  • D’abord M5 (5 minutes) : cadre conseillé pour calibrer, observer la fréquence des signaux et affiner écarts-types / trailing.

  • Adaptez les paramètres au symbole/volatilité et testez en démo.

  • Maintenez une gestion du risque conservatrice (taille de position, limites de perte, objectif d’equity).

Variables externes (inputs) — rôle de chacune

Affichage et limites

  • Mostrar_Comentarios (bool) : affiche des métriques sur le graphique.

  • MaxLots / MinLots (double) : plafond/plancher de lot par trade.

Filtres statistiques/indicateurs

  • Ind_Coef_Corr (double) : corrélation minimale pour achats (ex. ≥ 0,5).

  • Ind_Coef_Corr_V (double) : corrélation maximale (négative) pour ventes (ex. ≤ −0,5).

  • RSI_Sup / RSI_Sup_Min (int) : seuils RSI (courant / MTF) pour acheter (doivent être en dessous).

  • RSI_Inf / RSI_Sup_Max (int) : seuils RSI (courant / MTF) pour vendre (doivent être au-dessus).

  • Habilitar_Momentums (bool) : active le filtre momentum MTF.

  • MaxSpread (int) : spread maximal autorisé (points).

Achats (Ctrl Compras)

  • Compra (bool) : active la logique d’achat.

  • DesvioTPCompra (double) : multiplicateur d’écart-type pour le TP achat.

  • TrailingStop (int) : trailing (points) à l’achat.

  • STP_LOSS (int) : SL de base (points) à l’achat.

  • DesvSTP_LOSS (double) : facteur d’écart-type pour le SL achat.

  • RangoTendencia (int) : nombre de barres pour la régression côté achat.

  • AmpDesv (double) : distance requise en écarts-types pour l’entrée.

  • TakeProf (double) : multiplicateur d’écart-type pour le TP achat.

  • Seguro (double) : filtre de proximité de l’ordonnée (sécurité).

Ventes (Ctrl Ventas)

  • Venta (bool) : active la logique de vente.

  • DesvioTPVenta (double), TrailingStopV (int), STP_LOSSV (int), DesvSTP_LOSSV (double) : équivalents côté vente.

  • RangoTendenciaVenta (int) : barres pour la régression côté vente.

  • AmpDesvVenta (double), TakeProfV (double), SeguroVenta (double) : équivalents côté vente.

Gestion générale & risque

  • Huelga (int) : « cooldown » entre opérations (multiples du timeframe).

  • RiesgoLots (int) : facteur qui scale la taille de lot selon probabilité/equity.

  • RiskPercent (int) : seuil de perte pouvant déclencher des partielles.

  • TPPercent (int) : seuil de gain déclenchant le break-even relatif (BE+).

  • TopeProb / MinProb (double) : bornes de la fenêtre gaussienne de probabilité.

  • TomaDeGananciasPercent (double) : % du solde provoquant la fermeture totale à l’objectif d’equity.

  • VarVolumen (double) : facteur de congestion (VMA20 × facteur).

Horaires

  • StartHour / EndHour (int) : fenêtre horaire pour nouvelles ordres (heure serveur).

  • FilterFridayAfternoon (bool) : bloque de nouvelles entrées le vendredi après-midi.

Test EURUSD, timeframe M5 (5 minutes)

Mostrar_Comentarios=0

MaxLots=1.30000000 MinLots=0.01000000 Ind_Coef_Corr=0.65000000 Ind_Coef_Corr_V=-0.52500000 RSI_Sup=30 RSI_Sup_Min=38 RSI_Inf=70 RSI_Sup_Max=56 HabInd=Habilitar Indicadores Habilitar_Momentums=1 MaxSpread=20 Compras=Ctrl Compras Compra=1 DesvioTPCompra=0.08000000 TrailingStop=840 STP_LOSS=3200 DesvSTP_LOSS=5.50000000 RangoTendencia=1000 AmpDesv=0.75000000 TakeProf=6.00000000 Seguro=4.50000000 Ventas=Ctrl Ventas Venta=1 DesvioTPVenta=0.06000000 TrailingStopV=270 STP_LOSSV=8150 DesvSTP_LOSSV=5.00000000 RangoTendenciaVenta=1830 AmpDesvVenta=0.70000000 TakeProfV=3.50000000 SeguroVenta=4.50000000 Genericos=Ctrl Genericos Huelga=1 RiesgoLots=2 RiskPercent=3 TPPercent=70 Base=100 PaartialInitial=5 PartialFactor=1.20000000 STRDivisor=3 NMargen=120 TopeProb=3.20000000 MinProb=0.24000000 eneBuy=105 eneSell=100 TomaDeGananciasPercent=0.07500000 VarVolumen=1.00000000 StartHour=0 EndHour=24 FilterFridayAfternoon=1 AvoidHighImpactNews=1


