Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes :





1. Commerce avec un minimum de 10 000 $ ou utilisez un compte micro (centime).





2. Vérifiez que le courtier choisi exécute rapidement les transactions.





3. Évitez de négocier sur des marchés très volatils et abstenez-vous de négocier pendant les événements d'actualité à fort impact.





4. Évitez également de passer des ordres d'achat ou de vente sur les niveaux de résistance ou de support respectivement.