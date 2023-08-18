Trade ride

Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes :

1. Commerce avec un minimum de 10 000 $ ou utilisez un compte micro (centime).

2. Vérifiez que le courtier choisi exécute rapidement les transactions.

3. Évitez de négocier sur des marchés très volatils et abstenez-vous de négocier pendant les événements d'actualité à fort impact.

4. Évitez également de passer des ordres d'achat ou de vente sur les niveaux de résistance ou de support respectivement.
Produits recommandés
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experts
Gemini Trump EA represents a sophisticated advancement in grid trading systems. Unlike traditional methods that rely on fitting the system to historical data, Gemini Trump EA is engineered to exploit existing market inefficiencies, leveraging authentic market dynamics. Gemini boasts an impressive array of features designed for both convenience and performance. With its One Chart Setup, you can trade all supported symbols using a single chart, while its Multi-Currency Support seamlessly handles m
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experts
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Entry Point EA MT4
Islam Maameri
Experts
Entry Point EA  10 copies   out of 10   left at $799 Next price --> $1467 Entry Point EA   is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area. Nothing fancy here, no te
Stock Flow
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Cherchez-vous à faire passer votre négociation d'actions au niveau supérieur? Avec son algorithme intelligent et ses ordres d'experts, vous pouvez vous assurer d'avoir toujours une longueur d'avance. Réalisez des bénéfices sur les marchés haussiers et baissiers, prédisez facilement les tendances et restez au top de votre portefeuille d'investissement - avec Stock Flow, tout est possible ! Les ordres d'entrée et de sortie sont donnés par une combinaison de deux indicateurs que l'on peut trouve
FREE
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndiceFire est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plateforme MT4 et le trading d'indices tels que la paire d'indices S&P500, US30. . Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot tourne. Le robot analyse le marché 24 heures sur 24, ouvrant ses transactions sur la période H4 sur S&P500. Grâce à quoi il est plus efficace qu'
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndiceLion est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plateforme MT4 et le trading d'indices tels que la paire d'indices S&P500, US30. . Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot tourne. Le robot analyse le marché 24 heures sur 24, ouvrant ses transactions sur la période H1 sur S&P500. Grâce à quoi il est plus efficace qu'
GoldFlash EA
Victor Manuel Suarez Torres
Experts
GoldFlash EA – Precision Speed for Gold (XAU/USD) GoldFlash EA is a powerful Expert Advisor (EA) designed specifically to trade the XAU/USD (Gold/USD) pair using a fast, intelligent scalping strategy . The bot analyzes the market in real time, detects explosive moves, and places Buy Stop and Sell Stop pending orders to never miss profitable breakouts. It’s ideal for traders seeking daily results with risk-controlled performance . ️ Key Features Pending Order Entries (Buy/Sell Stop) Strate
Liquipedia
Tran Thanh Tuyen
Experts
Liquipedia is a conceptually new automated trading advisor using a scalping strategy. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. This EA uses an advanced algorithm to find bespoke entry points and several additional filters for entering and exiting the market with ease.  The EA has been subjected to stress tests for a period of 10 years and passes every year with a very advantageous profit/drawdown ratio. This maximum accuracy backtests show a high payout rate a
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Experts
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
Top Hat
Joseph B Antonacci
3 (1)
Experts
Top Hat is a fully automated expert advisor for the mt4 platform. It can be used as a scalper or to follow trend, for short term high risk/high reward trading, or for lower risk/longer term trading. Top Hat is equipped with a builtin, adaptive, dual volatility filter, a daily trend filter, and an rsi filter. It also allows custom time frames for all entry filters, and for tp/sl levels, use on ANY CHART TimeFrame!. This allows the ea to adapt its own parameters better to current market conditions
FREE
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
Présentation de mon nouvel Expert Advisor BitcoinRobotTradingEA. Cet EA utilise le concept de suivi des tendances pour analyser le marché. Il analyse ainsi l'ensemble de la configuration de trading en fonction de la tendance. Analysant les tendances du marché avec précision lors de la saisie des transactions, cet EA prend également en compte la zone de blocage des ordres ainsi que le flux d'ordres du marché, ce qui rend l'analyse plus précise. C'est pourquoi cet Expert Advisor est considéré com
Ego ea
Victor Chukwuebuka Okeke
4.67 (3)
Experts
Title: EGO ea - MQL4 Expert Advisor Description: Unlock the full potential of automated trading with Ego ea, a powerful MQL4 Expert Advisor designed to enhance your trading experience. Developed by experienced traders and programmers, this EA incorporates advanced algorithms and smart risk management to optimize your trading strategy. Key Features: Intelligent Trading Logic: Ego EA utilizes a sophisticated trading algorithm that adapts to various market conditions, ensuring consistent performanc
FREE
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
PalmyTTS Forex For IB
Tanapon Sumran
Experts
PalmyTTS_For_IB – Trend-based Martingale EA Description: PalmyTTS_For_IB is a fully automated trading robot designed for cent accounts and high-lot generation systems, perfect for IB commission strategies. It uses a smart Martingale algorithm combined with trend-following logic from higher timeframes (M15 and H1), with no stop loss. The EA aims for small, consistent profits by closing all trades once a specified net profit is reached. Key Features: Trend-Based Entry: Uses EMA crossover on M15
FREE
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Currency Strength EA
Augustine Kamatu
Experts
Check out other great products from  https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller   The EA analyses multiple currencies and multiple time frames and picks the best entry points based on the currency strength. It will look for quick exits where the trend changes. All exits are purposely designed to be with some profit at most times. The EA has in built margin protection to manage risk and exposure. Recommended leverage is 500 and above and minimum capital of $500. The lower the sprea
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experts
Phoenix Alpha Pro EA est basé sur l'action des prix combinée à une stratégie puissante et un algorithme de trading avancé très secret. La stratégie de Phoenix Alpha Pro EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de l'action des prix et de l'algorithme de trading secret mentionné précédemment. Phoenix Alpha Pro EA peut trader n'importe quelle taille de compte et n'utilise aucune stratégie risquée comme le martingale ou la grille. Il utilise un stop loss fixe pour chaque transacti
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Experts
Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experts
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
TukuYo
Samsul Anwar
Experts
TukuYo Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for Traders. TukuYo Scalper   is a robot trader with multi-currency scalper Expert Advisor. TukuYo Scalper   is a robot trader not for GOLD/XAU. The EA is simple and convenient to use - just attach it with the default settings on eurusd   m15, m30,h1. For best results'    Magic_Number -   unique identifier for EA's orders . Order Comment - comment for EA's orders StopLoss   - stop loss in pips TrailingStop - distance from the price whe
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
New Dawn EA
Victor Chukwuebuka Okeke
Experts
Nom de l'EA : New Dawn EA Description : New Dawn EA est un Expert Advisor de scalping puissant et efficace conçu pour capitaliser sur les mouvements à court terme du marché. Axé sur la précision et la rapidité, cet EA est idéal pour les traders cherchant à profiter des fluctuations rapides des prix. Caractéristiques clés : Stratégie de Scalping : New Dawn EA est spécifiquement conçu pour le scalping, visant à capturer de petits mouvements de prix sur le marché. Faible Capital Initial : Cet EA e
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Caractéristiques Cl
Goal MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/134601 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/134602 L'Expert Advisor « Goal » est une solution de trading automatisé basée sur la stratégie One Shot TP/SL, qui optimise les opportunités de profit grâce à une entrée précise et une gestion rigoureuse des risques. Utilisant une combinaison d'indicateurs Alligator, Awesome Oscillator et Bandes de Bollinger, cet EA analyse les tendances et le momentum du marché pour exécuter les or
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (560)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
Plus de l'auteur
Trade Grid
Miracle Obinna Okafor
Experts
Le bot Trade Grid permet de simplifier le trading en exécutant plusieurs ordres en un seul clic, selon les spécifications de l'utilisateur. Ces ordres sont initiés instantanément à l'aide des boutons EA sur le graphique et peuvent être tous fermés simultanément à l'aide du bouton de fermeture également situé sur le graphique. De plus, Trade Grid gère efficacement les transactions en les fermant automatiquement dès qu'elles atteignent un seuil prédéfini de profit ou de perte.
FREE
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas. Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.
FREE
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
FREE
FxTDR
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur technique sur mesure FxTDR** *Présentation :* FxTDR est un indicateur technique sur mesure conçu pour analyser les prix des actifs. L'objectif principal de cet indicateur est d'identifier des points d'entrée favorables pour le trading sur des paires de devises sélectionnées. Il utilise un ensemble de critères pour détecter des opportunités de trading optimales dans la période de temps choisie. *Caractéristiques clés :* 1. **Détection des points d'entrée :** Identifie des conditio
WinPlus
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur de Tendance et d'Entrée WinPlus** Libérez la puissance de la précision dans votre trading avec WinPlus, un indicateur technique sur mesure conçu pour les actifs financiers. Cet indicateur est méticuleusement élaboré pour discerner les tendances et identifier les opportunités d'entrée sur une gamme variée de paires de devises, sur le cadre de temps h4. WinPlus analyse les mouvements de prix et utilise nos algorithmes avancés pour identifier les tendances. Lorsqu'un point d'entrée o
RockTrader
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
RockTrader détecte la direction du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux linéaires pour les possibilités d'achat et de vente sur le cadre temporel choisi. Sa simplicité le rend excellent et facilement compréhensible par les traders débutants et intermédiaires. Son affichage sur le graphique permet également d'utiliser le graphique pour une analyse pure de l'action des prix. RockTrader fonctionne sur plusieurs actifs financiers et fournit des signaux précis à plus d
Fx Ride
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur personnalisé FX_ride aide les traders à identifier les tendances du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux en fonction de la force de la tendance avec son histogramme multicolore sur le cadre temporel choisi. Il fonctionnerait idéalement pour le day trading, le swing trading et le position trading. Le trading en suivant les signaux de FX_ride et en appliquant une gestion financière adéquate pourrait conduire à des opérations de trading rentables.
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experts
Gold Ultimate_bs représente un indicateur sophistiqué de trading forex MT4 conçu pour le XAUUSD, englobant diverses stratégies et techniques de gestion, y compris la stratégie de Martingale. Cet indicateur fonctionne de manière autonome, sélectionnant des transactions à des moments spécifiques de la journée après avoir passé plusieurs vérifications et filtres. Il intègre des protocoles robustes de gestion des risques, fermant automatiquement les transactions lorsqu'elles atteignent des seuils de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis