RockTrader
Indicateurs
- Miracle Obinna Okafor
RockTrader détecte la direction du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux linéaires pour les possibilités d'achat et de vente sur le cadre temporel choisi. Sa simplicité le rend excellent et facilement compréhensible par les traders débutants et intermédiaires. Son affichage sur le graphique permet également d'utiliser le graphique pour une analyse pure de l'action des prix. RockTrader fonctionne sur plusieurs actifs financiers et fournit des signaux précis à plus de 85 %.