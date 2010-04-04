RockTrader

RockTrader détecte la direction du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux linéaires pour les possibilités d'achat et de vente sur le cadre temporel choisi. Sa simplicité le rend excellent et facilement compréhensible par les traders débutants et intermédiaires. Son affichage sur le graphique permet également d'utiliser le graphique pour une analyse pure de l'action des prix. RockTrader fonctionne sur plusieurs actifs financiers et fournit des signaux précis à plus de 85 %.
Produits recommandés
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro Première Édition Croissance sûre, stable et intelligente pour les petits comptes Résumé rapide Conçu pour les petits comptes (à partir de 30 $) Croissance rapide et sécurisée – sans risque de faire exploser son compte ️ Installation étape par étape – facile pour les débutants Optimisé pour XAUUSD (Or) en graphique 5 minutes Version démo disponible – testez avant d’acheter Parfait pour les traders avec un petit capital qui souhaitent une croissance régulière sans
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Motifs harmoniques , scanner et commerçant  Patrons inclus : Modèle ABCD Motif Gartley Motif chauve-souris Modèle de chiffrement Modèle 3Drives Motif cygne noir Motif cygne blanc Motif Quasimodo ou motif Over Under Modèle de chauve-souris alternative Motif papillon Motif de crabe profond Motif crabe Motif requin Motif FiveO Motif tête et épaules Motif triangle ascendant Modèle un deux trois Et 8 motifs personnalisés Voenix est un scanner de modèles harmoniques multi-périodes et multi-paires, pr
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicateurs
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicateurs
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicateurs
Tableau de bord du trader ultime — Tradez ce qui bouge Tradez ce qui bouge, avec clarté Cet outil s'amortit dès le premier jour d'utilisation. À presque n'importe quel moment de la journée, un symbole est en tendance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la conscience. Le Tableau de bord du trader ultime (UTD) vous rend instantanément conscient de ce qui bouge et dans quelle direction — afin que vous puissiez suivre le flux plutôt que de le combattre. Alimenté par notre algorithme CSM propri
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicateurs
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicateurs
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Achetez RFI LEVELS maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de niveaux avancés Pour recevoir, écrivez en messages privés. INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicateurs
Delta Fusion Pro Vous voulez comprendre où le marché se dirige réellement, au-delà du simple graphique de prix ? Delta Fusion Pro est un outil d’analyse de volume avancé conçu pour identifier le flux d’ordres agressifs — la véritable force qui anime chaque mouvement de marché. Contrairement aux indicateurs classiques, qui ne montrent que le volume total ou des données statiques, Delta Fusion Pro vous permet de lire l’intensité et la direction de la pression institutionnelle, offrant une vision
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements directionnels forts soutenus par un véritable momentum. Ce système ne cherche pas à prédire les som
Plus de l'auteur
Trade Grid
Miracle Obinna Okafor
Experts
Le bot Trade Grid permet de simplifier le trading en exécutant plusieurs ordres en un seul clic, selon les spécifications de l'utilisateur. Ces ordres sont initiés instantanément à l'aide des boutons EA sur le graphique et peuvent être tous fermés simultanément à l'aide du bouton de fermeture également situé sur le graphique. De plus, Trade Grid gère efficacement les transactions en les fermant automatiquement dès qu'elles atteignent un seuil prédéfini de profit ou de perte.
FREE
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas. Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.
FREE
Trade ride
Miracle Obinna Okafor
Experts
Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes : 1. Commerce avec
FREE
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
FREE
FxTDR
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur technique sur mesure FxTDR** *Présentation :* FxTDR est un indicateur technique sur mesure conçu pour analyser les prix des actifs. L'objectif principal de cet indicateur est d'identifier des points d'entrée favorables pour le trading sur des paires de devises sélectionnées. Il utilise un ensemble de critères pour détecter des opportunités de trading optimales dans la période de temps choisie. *Caractéristiques clés :* 1. **Détection des points d'entrée :** Identifie des conditio
WinPlus
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur de Tendance et d'Entrée WinPlus** Libérez la puissance de la précision dans votre trading avec WinPlus, un indicateur technique sur mesure conçu pour les actifs financiers. Cet indicateur est méticuleusement élaboré pour discerner les tendances et identifier les opportunités d'entrée sur une gamme variée de paires de devises, sur le cadre de temps h4. WinPlus analyse les mouvements de prix et utilise nos algorithmes avancés pour identifier les tendances. Lorsqu'un point d'entrée o
Fx Ride
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur personnalisé FX_ride aide les traders à identifier les tendances du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux en fonction de la force de la tendance avec son histogramme multicolore sur le cadre temporel choisi. Il fonctionnerait idéalement pour le day trading, le swing trading et le position trading. Le trading en suivant les signaux de FX_ride et en appliquant une gestion financière adéquate pourrait conduire à des opérations de trading rentables.
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experts
Gold Ultimate_bs représente un indicateur sophistiqué de trading forex MT4 conçu pour le XAUUSD, englobant diverses stratégies et techniques de gestion, y compris la stratégie de Martingale. Cet indicateur fonctionne de manière autonome, sélectionnant des transactions à des moments spécifiques de la journée après avoir passé plusieurs vérifications et filtres. Il intègre des protocoles robustes de gestion des risques, fermant automatiquement les transactions lorsqu'elles atteignent des seuils de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis