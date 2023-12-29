**Indicateur technique sur mesure FxTDR**





*Présentation :*

FxTDR est un indicateur technique sur mesure conçu pour analyser les prix des actifs. L'objectif principal de cet indicateur est d'identifier des points d'entrée favorables pour le trading sur des paires de devises sélectionnées. Il utilise un ensemble de critères pour détecter des opportunités de trading optimales dans la période de temps choisie.





*Caractéristiques clés :*

1. **Détection des points d'entrée :** Identifie des conditions de trading favorables.

2. **Signaux fléchés :** Fournit des indications visuelles pour les opportunités identifiées.

3. **Notifications push :** Alertes en temps réel pour une prise de conscience rapide.

4. **Alertes sonores :** Notifications audio pour une sensibilisation accrue.

5. **Personnalisation :** Paramètres flexibles pour s'aligner sur les préférences individuelles de trading.

6. **Convivialité :** Interface intuitive pour les traders de tous niveaux.





*Conclusion :*

FxTDR est un outil puissant pour les traders, offrant des signaux d'entrée précis et une fonctionnalité conviviale.