FxTDR

**Indicateur technique sur mesure FxTDR**

*Présentation :*
FxTDR est un indicateur technique sur mesure conçu pour analyser les prix des actifs. L'objectif principal de cet indicateur est d'identifier des points d'entrée favorables pour le trading sur des paires de devises sélectionnées. Il utilise un ensemble de critères pour détecter des opportunités de trading optimales dans la période de temps choisie.

*Caractéristiques clés :*
1. **Détection des points d'entrée :** Identifie des conditions de trading favorables.
2. **Signaux fléchés :** Fournit des indications visuelles pour les opportunités identifiées.
3. **Notifications push :** Alertes en temps réel pour une prise de conscience rapide.
4. **Alertes sonores :** Notifications audio pour une sensibilisation accrue.
5. **Personnalisation :** Paramètres flexibles pour s'aligner sur les préférences individuelles de trading.
6. **Convivialité :** Interface intuitive pour les traders de tous niveaux.

*Conclusion :*
FxTDR est un outil puissant pour les traders, offrant des signaux d'entrée précis et une fonctionnalité conviviale.
Produits recommandés
Support Resistance Breakout MT4
Temitayo Lawal
5 (2)
Indicateurs
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT5 Version Support/Resistance Breakout MT5 :   https://
Super support and resistance breakout
Indra Lukmana
2 (1)
Indicateurs
Trade with super Support and Resistance Breakout system. are you looking for the most sophisticated tools for your daily trading ? this tools are perfect for you, it has a most comprehensive breakout identification spot on all market (Forex, CFD, indice, etc) Limited offer :  10 copy for 30$ Indicator parameter: Depth: to arrange how deep to calculates the support and resistance zone Deviation Back-step the demonstration result you can see on the media file below.
Euro Session Indicator
Oluwakemi Esther Osofundiya
Indicateurs
The EuroSession indicator combines filtering by a modified MACD and a trend based indicator. It is an indicator that tries to capture the early market move of the European session. This would mean that pending orders have to be placed way ahead of this move. BUY Pending orders (Buystop) should be placed if: Trend-Bias shows 'UP' MACD Bias shows 'Relatively UP' SELL Pending orders (Sellstop) should be placed if: Trend-Bias shows 'DOWN' MACD Bias shows 'Relatively DOWN' The currency pairs are: EUR
ON Trade Breakout Zone
Abdullah Alrai
Indicateurs
Présentation de notre nouvel indicateur : [ON Trade Breakout Zone] Outil d'analyse de marché simple mais puissant pour tous les traders ! Convient aussi bien aux professionnels qu'aux traders débutants Êtes-vous prêt à dynamiser votre stratégie de trading ? Notre dernier indicateur est conçu pour simplifier l'analyse du marché et donner du pouvoir aux traders de tous niveaux. Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez tout juste, [ON Trade Breakout Zone] est la clé p
Towers
Yvan Musatov
Indicateurs
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicateurs
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicateurs
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicateurs
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
Possibility 75
Leonid Basis
Indicateurs
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
BinaryGrail
Justine Kelechi Ekweh
Indicateurs
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry. For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
LDS Scalper
Justice Chinemelum Clement
Indicateurs
PLEASE LEAVE US A 5-STAR REVIEW   LDS Scalper User Manual+ Extra LDS CSDIF INDICATOR + Training Videos   ABOUT LDS SCALPER INDICATOR STRATEGY Built on  15+ years of trading experience. LDS Scalper is a very powerful  trading indicator for scalping strategy, returns very high accuracy rate in forex, futures, cryptocurrencies, stocks and indices. This indicator displays arrow signals based on price action information with high accuracy. The LDS Scalper Indicator strategy when applied can turn a ne
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
FREE
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Indicateurs
Boost your trading accuracy with the Binary KillerX Signal Indicator , specially designed for binary options platforms such as IQ Option, Pocket Option, Quotex , and more. This indicator works seamlessly on all timeframes , giving you clear, reliable signals without any repainting. Key Features: Non-Repainting Signals – Once a signal appears, it will never change, ensuring you trade with confidence. Universal Platform Compatibility – Works on all major binary options platforms, including MT4
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Galactic VSA
Jhon Martinez
Indicateurs
Galactic Volume spread analysis (VSA), is an indicator designed for the visualization of the Volume, and the proportion in which it affects the volatility of the spread of the different pairs. The strategy consists of the following: Bull Trend: Always going in favor of the trend, open buying operations at the lows of the trend, provided that it coincides with a high volume shown by the Galactic VSA indicator. Downtrend: Always going in favor of the trend, open sales operations at the highs of
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
BPSPanel
Remi Passanello
Indicateurs
BPS Panel Breakout Pro Scalper Solution Panel This indicator is part of the   RPTrade Pro Solutions  systems. BPS Panel   is a daily trend indicator using Price Action, Dynamic Support and Resistances. It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. NEVER repaints . Indications are given   from close to close . Designed to   be used alone , no other indicators are required. Gives you the trend and potential Take Profit at the beginning of the day. How doe
City Lights
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
City Lights monitors the formation of the trend and helps the user to identify the entry points. Thanks to this data, the investor is able to predict the situation and form a strategy for the game. It is trend signals that allow clients of brokerage companies to achieve the efficiency of using trading instruments and achieve the best profitability. Correct calculation of the current trend is the key to successful asset trading in the foreign exchange market. It is important to understand that
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicateurs
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicateurs
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
Levels ATR
Hafis Mohamed Yacine
Indicateurs
The ATR Levels Indicator For MT4 is an indicator that is built specifically for traders who use the Meta Trader 4 for their trading analysis, charting of different currency pairs and trading assets, doing their technical analysis and making trading decisions all through the trading day as they work. One of the first major advantages of using the ATR Levels Indicator For MT4 is that it automatically helps the trader to spot very important levels in the markets based on the Average True Range Ind
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicateurs
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicateurs
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicateurs
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicateurs
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicateurs
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
Indicateurs
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicateurs
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indicateurs
This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
Plus de l'auteur
Trade Grid
Miracle Obinna Okafor
Experts
Le bot Trade Grid permet de simplifier le trading en exécutant plusieurs ordres en un seul clic, selon les spécifications de l'utilisateur. Ces ordres sont initiés instantanément à l'aide des boutons EA sur le graphique et peuvent être tous fermés simultanément à l'aide du bouton de fermeture également situé sur le graphique. De plus, Trade Grid gère efficacement les transactions en les fermant automatiquement dès qu'elles atteignent un seuil prédéfini de profit ou de perte.
FREE
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas. Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.
FREE
Trade ride
Miracle Obinna Okafor
Experts
Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes : 1. Commerce avec
FREE
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
FREE
WinPlus
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur de Tendance et d'Entrée WinPlus** Libérez la puissance de la précision dans votre trading avec WinPlus, un indicateur technique sur mesure conçu pour les actifs financiers. Cet indicateur est méticuleusement élaboré pour discerner les tendances et identifier les opportunités d'entrée sur une gamme variée de paires de devises, sur le cadre de temps h4. WinPlus analyse les mouvements de prix et utilise nos algorithmes avancés pour identifier les tendances. Lorsqu'un point d'entrée o
RockTrader
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
RockTrader détecte la direction du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux linéaires pour les possibilités d'achat et de vente sur le cadre temporel choisi. Sa simplicité le rend excellent et facilement compréhensible par les traders débutants et intermédiaires. Son affichage sur le graphique permet également d'utiliser le graphique pour une analyse pure de l'action des prix. RockTrader fonctionne sur plusieurs actifs financiers et fournit des signaux précis à plus d
Fx Ride
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur personnalisé FX_ride aide les traders à identifier les tendances du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux en fonction de la force de la tendance avec son histogramme multicolore sur le cadre temporel choisi. Il fonctionnerait idéalement pour le day trading, le swing trading et le position trading. Le trading en suivant les signaux de FX_ride et en appliquant une gestion financière adéquate pourrait conduire à des opérations de trading rentables.
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experts
Gold Ultimate_bs représente un indicateur sophistiqué de trading forex MT4 conçu pour le XAUUSD, englobant diverses stratégies et techniques de gestion, y compris la stratégie de Martingale. Cet indicateur fonctionne de manière autonome, sélectionnant des transactions à des moments spécifiques de la journée après avoir passé plusieurs vérifications et filtres. Il intègre des protocoles robustes de gestion des risques, fermant automatiquement les transactions lorsqu'elles atteignent des seuils de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis