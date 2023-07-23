Phoenix Alpha Pro EA est basé sur l'action des prix combinée à une stratégie puissante et un algorithme de trading avancé très secret. La stratégie de Phoenix Alpha Pro EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de l'action des prix et de l'algorithme de trading secret mentionné précédemment.

Phoenix Alpha Pro EA peut trader n'importe quelle taille de compte et n'utilise aucune stratégie risquée comme le martingale ou la grille. Il utilise un stop loss fixe pour chaque transaction. Cependant, l'utilisation d'un courtier ECN avec des spreads bas est fortement recommandée pour utiliser cet EA.

Je vous recommande de désactiver l'EA pendant les événements de news très sensibles.



BACK TESTING

Vous pouvez effectuer un backtest de cet EA Phoenix Alpha Pro, mais réglez un spread bas entre 2 et 5 pips.

L'EA dispose d'une option de réglage pour le spread maximum. Utilisez les paramètres par défaut sur EURUSD pendant le backtest.

Testez l'EA sur EURUSD avec les paramètres par défaut, timeframe 15 minutes, spread maximum de 2 pips.

Contactez-moi pour obtenir les fichiers de configuration une fois que vous avez acheté cet EA.

Vous pouvez me contacter en message direct pour plus d'informations, de liens et de courtier recommandé.







FONCTIONNALITÉS

Une perte maximale aussi basse que 2,5 %.

Fonction de filtre temporel. (L'EA fonctionne mieux pendant les sessions de New York et européennes)

Fonctionne sur EURUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, GBPJPY. Peut fonctionner sur n'importe quelle paire, y compris les indices et les métaux.

Fonctionne mieux sur un timeframe de 15 minutes.

Version de démonstration gratuite disponible en téléchargement.

Effet de levier élevé de 500 ou plus. Nombre maximum élevé de positions ou d'ordres.

